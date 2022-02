Jak pít kávu, aby prospívala vašim játrům?

Je pro vás ranní káva něco jako povinnost, bez níž se vaše mozkové funkce „nerozjedou“ tak, jak by měly, a nevnímáte svět kolem sebe? Až s prvním douškem tohoto voňavého a chutného nápoje přichází úleva a pocit: „Ano, teď už na mě můžete mluvit.“ Víte však o tom, že káva může prospět vašim játrům?

„Není snadné věřit člověku, který nepije kafe.“ takto zní citát L. K. Hamiltonové, americké spisovatelky fantasy a romantických knih. Citát je to zajímavý, ale tak přísně bychom to vidět asi neměli. Faktem je, že lidé, kteří kávu milují, nechápou ty, co ji nepijí vůbec.

Mnoho lidí si nedokáže představit den bez kávy. Zdroj: singkam/Shutterstock.com

Už celá desetiletí se řeší škodlivost kávy, jak na ni náš organismus reaguje, jestli škodí orgánům, popřípadě jakým způsobem. Vídáme převážně negativní titulky článků, ale věděli jste, že pitím kávy se dá prospět našim játrům?

Káva, posedlost lidstva

Černý nápoj, který se pije po celém světě, je připraven z upražených a rozemletých semen plodů kávovníku. K nejznámějším producentům kávy patří samozřejmě Indonésie, Kolumbie nebo Brazílie.

Ať už ji člověk vnímá jako osobního povzbuzovače nebo jako ideální nápoj při přátelském setkání, vybere si vždy tu „svou“! Kávu černou jak uhel bez cukru, s mlékem, cukr navíc, bez kofeinu nebo „kapůčo“ se skořicí?

Játra

Játra jsou největším vnitřním orgánem, který se podílí na metabolismu tuků, sacharidů a cukrů. Má přes 500 funkcí, mezi které patří zpracovávání živin vstřebávaných trávicím traktem, ničení a vylučování toxinů, výroba žluči, přeměna živin na energii a plno dalších.

K rizikovým faktorům, které přispívají ke vzniku onemocnění jater, je například kouření, alkohol, obezita, hepatitida nebo cukrovka.

Negativní dopady kávy na náš organismus

Ty jistě slýcháme častěji. Obvykle se zmiňuje krevní tlak, který údajně káva zvyšuje. V tom se lékaři ale rozhodně v názoru nesjednocují. Taktéž pokud jde o rozvoj kardiovaskulárních onemocnění v důsledku pití kávy.

Samozřejmě musíme brát v potaz množství vypitého nápoje, protože pokud kávy pijete nadmíru, diskuse o její škodlivosti je na místě. Za nadměrné množství se považuje více než 6 šálků denně.

Zdraví našich jater můžeme podpořit nejrůznějšími potravinami, ale také (v rozumném množství) pitím kávy. Zdroj: Shutterstock

Pití kávy má své klady

„Káva může fungovat jako prevence proti chronickým onemocněním jater, což je vzhledem k její dostupnosti dobrá zpráva především pro země, kde mají obyvatelé nízké příjmy a horší přístup ke zdravotní péči. V těchto zemích se choroby jater objevují totiž nejčastěji,“ objasňuje Oliver Kennedy z lékařské fakulty univerzity v Southhamptonu. Ještě dodává, že se jedná pouze o dospělé jedince, děti a mladiství by se měli kofeinu vyhnout.

Rakovinou jater trpí ve světě čím dál více lidí, dokonce se uvádí, že se jedná o šestou nejčastější formu rakoviny. Projevuje se zejména právě v méně vyspělých zemích světa, především v těch afrických a asijských. Jelikož rakovina jater nemá žádné varovné příznaky, lidé se svou diagnózu dovědí až v době, kdy už je pozdě a nemoc je v plné síle.

Lékařská studie, kterou publikovali vědci z University of Southampton, přináší závěry, že pití kávy nejspíše umí potlačit negativní účinky alkoholu na játra a snížit tak riziko cirhózy. Dva šálky kávy denně podle vědců snižují pravděpodobnost onemocnění cirhózou jater téměř na polovinu. Svá zjištění vědci publikovali v časopise Alimentary Pharmacology and Therapeutics. Nepochybně je vhodnější rozemletá, čerstvě pražená kvalitní zrnková káva. I tak se ale přesnou souvislost mezi kávou a zdravějšími játry nepodařilo zcela objasnit a vědci zatím nevědí, jestli její pozitivní účinky na játra závisí na typu kávových zrn nebo na způsobu jejich pražení: “Káva je složitý mix látek a my nevíme, která z nich je zodpovědná za ochranu jater,“ upozorňuje Oliver Kennedy.

Zdroje: www.idnes.cz, magazin.aktualne.cz, www.forbes.cz