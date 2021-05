V jakou denní dobu je nejvhodnější dát si šálek kávy a kdy se mu naopak vyhnout

Ráno šálek kávy na probuzení, další kafíčko po obědě pro dobré trávení a poslední hrnek po příchodu z práce pro chvilku relaxace, než se pustíme do večerního kolotoče. Rozhodně už žádnou kávu po večeři, jinak bychom nespali. Také to tak máte zafixované? Možná to není úplně správně.

Výzkumů na téma káva versus zdraví ve světě proběhlo nespočet. Zatímco někteří odborníci varují před škodlivými účinky kofeinu a poukazují na fakt, že přílišné pití kávy zvyšuje krevní tlak, jiní vyzdvihují nesporné benefity, které našemu organismu tento populární nápoj přináší. Věděli jste například, že šálek kávy obsahuje 11% doporučené denní dávky vitamínu B2? Říká se mu také riboflavin a pomáhá nám jak k jasnějšímu vidění a psychické vyrovnanosti, tak ke správné funkci jater.

Světová zdravotnická organizace na základě celé tisícovky rozličných studií potvrdila, že pravidelné pití kávy výrazně snižuje riziko rozvoje jaterní cirhózy. Na způsobu přípravy kávy přitom nezáleží – můžete pít espresso, překapávanou nebo instantní, pozitivní účinky budou podobné.

První šálek kávy se doporučuje vypít až v dopoledních hodinách. Zdroj: Shutterstock.com

Káva dále obsahuje polyfenoly, což jsou antioxidanty pomáhající chránit organismus před záněty a chorobami srdce, a dokonce i před zhoubným buněčným bujením. Celá věc má jediný háček: pokud vypijete denně víc jak pět šálků, negativní účinky začnou převažovat nad těmi příznivými a můžete si naopak zadělat na zdravotní problémy.

Kolik kávy denně vypít

Podle vědců z londýnské Univerzity královny Marie si můžeme dopřávat ideálně 3 a maximálně 5 šálků kávy za den, přičemž ženy v období těhotenství a kojení by měly tento příjem výrazně snížit. Pokud ale vezmeme průměrnou osobu, která zrovna není v jiném stavu ani nekojí a netrpí zvláštními zdravotními potížemi, tři čtyři kafíčka denně by jí uškodit neměla. V jakou denní dobu si je máme vychutnat?

V jakou denní dobu pít kávu

Možná vás překvapí, že bezprostředně po probuzení to není nejlepší nápad. V tu dobu se totiž v těle zvedá hladina stresového hormonu kortizolu, který nás nutí k bdělosti a koncentraci, a káva jeho množství ještě násobí. Příliš mnoho kortizolu v krvi může vést k oslabení imunitního systému, a tím k rozvoji dalších obtíží. Podle odborníků je proto lepší ráno začít čajem nebo sklenicí vody s citronem a kávu si dopřát až během dopoledne, kdy je hladina kortizolu nejnižší.

Kafíčko po obědě nebo po příchodu z práce oproti tomu vůbec není špatná volba. Jde opět o chvíle, kdy je kortizol nižší, protože odpočíváte a nenutíte se ke zvýšené duševní aktivitě.

Káva perfektně doplní chvíle relaxace. Zdroj: Shutterstock.com

Chodíte-li cvičit nebo běhat, můžete si dát šálek kávy asi 30 minut až hodinu před startem. Káva totiž funguje jako slabší energy drink a pomůže vám dosáhnout lepších výkonů za snížených známek únavy.

Pití kávy večer

Sporné je pití kávy ve večerních hodinách. Ačkoli se kvůli kofeinu doporučuje vypít poslední šálek 5 až 6 hodin před spaním, někteří lidé jsou na kofein méně citliví a káva po večeři jim v plnohodnotném osmihodinovém spánku nijak nebrání. Je to tedy velmi individuální a milovníci tmavého moku by se měli řídit především hlasem svého těla. Pokud nemůžete usnout, cítíte nevysvětlitelnou úzkost nebo vás popadá třas, večer popíjejte raději meduňkový čaj s medem a pití kávy celkově omezte. Jestliže si po večeři dáváte presso, a přesto usínáte jako špalek, není důvod se zvyku vzdávat. Limit pěti šálků denně však platí obecně pro každého.

