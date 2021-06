Který druh kávy obsahuje nejvíce kofeinu? Budete překvapeni!

Kofein. Alkaloid, který povzbuzuje nervovou soustavu, patří mezi nejrozšířenější stimulanty na světě. I když se nachází v různých potravinách, nejčastěji ho přijímáme prostřednictvím kávy. Jaká ho obsahuje nejvíce?

Lidé kávu milují z mnoha důvodů. Stala se symbolem času pro odpočinek, ale i ranního shonu či odpoledního setkávání s kolegy. Má nezaměnitelnou chuť a mnoho možností, jak ji připravit. Odpověď na otázku, kolik kofeinu obsahuje právě váš šálek kávy, není lehká. Závisí totiž na mnoha faktorech.

Obsah kofeinu v kávě

Mezi faktory, které ovlivňují obsah kofeinu v kávě, patří druh kávy, způsob pražení, typ přípravy a množství, které vypijete.

Zdroj: Profimedia

Druh kávy

Mezi nejznámější a nejdostupnější druhy kávy patří Arabica a Robusta. Ty dokážete rozeznat pouhým okem. Zrnka Arabiky jsou oválná s rýhou uprostřed připomínající písmeno S. Zrna Robusty jsou kulatější s rovnou rýhou. Robusta obsahuje 3krát více kofeinu než Arabica. Pokud toužíte zahnat veškerou únavu, která vás pronásleduje ve dne i v noci, sáhněte po kávě s názvem Black Insomnia (v překladu černá nespavost). Obsahuje 140 mg kofeinu na hrnek, což z ní dělá nejsilnější kávu na světě. Je to téměř dvakrát více než staré známé espresso z Robusty.

Způsob pražení

Mohlo by se zdát logické, že čím jsou upražená zrnka tmavší, tím více kofeinu obsahují. Není to však pravda. Délka pražení totiž ovlivňuje obsah kofeinu jen nepatrně. Zato zrna nafukuje, takže jsou objemově větší. Pokud tedy toužíte po kávě s co největším množstvím kofeinu, zvolte si méně upražená světlá zrna, jež svou velikost téměř nezměnila a do mlýnku se jich vejde více.

Pražením kávová zrna postupně tmavnou. Zdroj: Kaesler Media / Shutterstock.com

Typ přípravy

Každý má svůj oblíbený rituál přípravy kávy. Klíčovým prvkem je ale správné namletí zrn. Hrubost kávových zrn v kombinaci s přípravou totiž ovlivňuje, kolik kofeinu bude výsledný nápoj obsahovat. Obecně lze říci, že čím déle se kávová zrna louhují, tím by měla být hrubší. Pokud tedy používáte french press, namelte kávu na velikost zrnek krystalového cukru. Filtrovaná káva si žádá zrnka velikostně zhruba jako krupicový cukr. Mokka konvička zrna připomínající hrubou mouku a espresso mouku polohrubou.

Jaká káva obsahuje nejvíce kofeinu?

Jakou kávu si dát, pokud chcete „nakopnout" nebo si naopak jen vychutnat chuť teplého nápoje? Nejvíce kofeinu obsahuje espresso, poté filtrovaná káva, následuje turecká káva, flat white, cappuccino, caffè americano a caffè latte. Oblíbená instantní káva obsahuje neméně kofeinu, a to 65 mg na šálek.