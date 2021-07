Co se stane s vaším tělem, když na týden přestanete úplně pít kávu?

Dobře víme, že káva je návyková. Jenže ranní nakopnutí kofeinem je pro mnohé nezbytnou součástí přípravy na pracovní výkon, ať už se jedná o jakoukoli činnost. Co si představujete pod slovy kofeinový detox? Co se stane s tělem, pokud na týden přestaneme pít kávu?

Kofein má i svou pozitivní stránku

I když je kofein návykový, je jisté, že káva má i mnohé zdraví prospěšné vlastnosti. Dokonce většina je již potvrzená lékařskou vědou. Mezi ty moderní objevy pozitivních efektů kávy patří například příznivý dopad na paměť, snížení rizika rozvoje Alzheimerovy choroby nebo zrychlení metabolismu. Káva má místo v našem životě, a pokud nekonzumujeme více než 400 miligramů kofeinu denně, pak stále mluvíme o množství, které zdraví nepoškozuje. Tato dávka kofeinu je zhruba ve čtyřech šálcích kávy, deseti plechovkách coly nebo dvou panácích energických nápojů.

Káva i čokoláda obsahují kofein. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Kofeinový detox: sedm dní bez kávy!

Pokud byste se rozhodli o očistu organismu, zvažte i kofeinový detox. Vyloučit kofein z diety není nemožné, a překvapivě to nemá takové dopady na tělo, jaké byste očekávali. Vzhledem k tomu, že kávu i colu často konzumujeme, abychom se probrali a rozpumpovali srdce, možná vás překvapí, že po týdnu bez kávy nebo jiného zdroje kofeinu, nebudete trpět únavou. Tedy jistě ne, spojenou s vysazením kofeinu.

Káva spouští i nervozitu a prožívání stresu

Možná, že se vám to nestává. Všimli jste si ale někdy, že lidé po několika šálcích kávy bývají nervózní, podráždění až „roztřesení“. Ano, to je kofein. Během detoxu se ho vaše tělo úplně zbaví a citlivější osoby se uklidní a pociťují i méně stresu. Kofein u nich prostě zažehne nervozitu, které se nedokáží zbavit. Proto bez kofeinu se takový jedinci do podobného stavu často vůbec nedostanou, ani při větší stresové zátěži.

Bez kofeinu budete lépe usínat

Jak je to s kávou či colou před spánkem, je známá věc. Opět lze říci, že někteří z nás trpí na nekvalitní usínání a spánek, více než jiní. Také často omezujeme kávu v pozdějších hodinách, protože známe svůj limit. Víme, že odpoledne, nás kofein nerozhází, ale později ve večer, jen několik hodin před spaním, už ano. Samozřejmě, je to různé, ale je jasné, že vysazením kávy, nám už nebude přebytečný přísun energie, ani nervozita bránit v usínání. Po týdnu vlivem kofeinové abstinence usneme rychleji a klidnějším spánkem. Kvalitní odpočinek nakopne více než káva!

Pokud budete dobře spát, ranní kávu už nebudete potřebovat. Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Káva nás šidí o některé minerály

Káva sice obecně přináší mnohá pozitiva, ale na druhé straně zabraňuje organismu vstřebávat vápník, železo a také vitamíny skupiny B. Tento jev je naprosto zřejmý u těch, kteří si kávy dopřávají přespříliš. Ale záleží také na dietě i věku.

Klidnější srdce bez kofeinu

Když se říká, že nám kofein dodá energii, víme, co to znamená, ale v podstatě je to velmi nepřesné vyjádření. Kofein nemá žádnou energetickou hodnotu, zato rozpumpuje naše srdce a tím zvýší krevní tlak. Pokud dáte kofeinu sbohem alespoň na sedm dní, zcela jistě se vám sníží krevní tlak, tedy v případě, že netrpíte nějakým onemocnění. Nicméně kofein už vám tlak nezvedne, takže za tím bude něco jiného.

A to není o kofeinu vše!

Z dalších přínosů absence kofeinu můžeme zmínit menší náchylnost k bolestem hlavy, vyrovnání chemie mozku i hormonů, zmizení skvrn na zubech způsobených kávou i mladistvější vzhled díky nenarušenému formování kolagenu ve vrstvách kůže celého těla a nehtů. Nicméně vás nenabádáme k tomu, abyste na kofein zanevřeli a zcela jej vyloučili ze svého života. Všeho moc škodí. Přestávka na jeden týden nezabije, ale posílí.

Zdroje:

https://www.healthline.com

https://www.jenzeny.cz