Co se děje s tělem, když přestanete pít kávu a vysadíte kofein? Podívejte se

Spekulujete, co se stane, když si dáte pauzu od kávy? Jaké abstinenční účinky se dostaví po vysazení kofeinu?

Zdroje: www.thehealthy.com, www.healthline.com

Káva není jen strašák

Je jisté, že káva nemusí být jen prospěšná, nicméně je to zajímavý nápoj, který ve většině případů organismu svědčí. Proto je nutné brát v úvahu také to, že když se rozhodnete vynechat nebo zcela upustit od konzumace kávy, přijdete také o veliké množství antioxidantů. Káva rozhodně není jen strašákem, který rozpumpuje krev, ale také látkou, která podporuje paměť, očistu jater, zlepšuje kognitivní funkce i metabolismus.

Jak se projeví absence kofeinu?

Pokud se rozhodnete kávy dobrovoně vzdát, Jirka vám ve videu poví, co se s tělem děje, když vysadíte kofein:

Káva obsahující kofein je nejen chuťově zajímavá, ale také povzbuzující. Ovlivňuje tělo v mnoha směrech. Po vysazení kávy se tedy může zdát, nejen že máte méně energie, ale že vám prostě něco chybí. Minimálně rituál s kávou tak často spojovaný.

I když je dnes káva vesměs považovaná za zdraví prospěšnou, což platí pro zdravé lidi, kteří konzumují maximálně 4 šálky denně, je to nápoj návykový. Po jejím vysazení se tedy mohou projevit abstinenční příznaky v podobě bolesti hlavy, snížené koncentrace či podrážděnosti. Nicméně káva není cigareta ani návyková omamná látka, a proto tyto neblahé projevy abstinence poměrně brzy vyprchají a tělo si na bezkofeinové dny zvykne. Může se vám ale stát, že přiberete na váze nebo naopak mírně zhubnete. Tělo nereaguje vždy stejně. Také my nepijeme stejné množství kávy ani dalších tekutin a nemáme identické návyky.

Co se stane, když se rozhodnete vzdát kávy? Zdroj: Shutterstock

Některých příznaků si všimnete, jiných ne

Káva má močopudné účinky. Právě z tohoto důvodu se v lepších podnicích ke kávě podává také sklenice vody, abyste doplnili tekutiny. Pokud nemáte dostatečný pitný režim, může vás káva znatelně odvodňovat. Po jejím vynechání by mohlo být vaše tělo lépe hydratované. Nicméně pokud pijete dostatek tekutin s nebo bez kávy, vaše tělo si toho téměř nevšimne.

Kofein má vliv také na spánek a usínání. Někteří mohou namítat, že s kávou před spánkem nemají žádné problémy, nicméně starší ročníky často pociťují problémy s usínáním i buzením se během noci, čemuž rozhodně káva nepřidá. Doporučuje se proto nepít kávu po druhé hodině odpoledne.

Když kávu zcela vyloučíte, mohlo by to významně napomoci usínání a kvalitě vašeho spánku, pokud s nimi máte problémy. Poté, co opadne nervozita prvních několika dní, budete naopak klidnější a uvolněnější.