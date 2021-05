Co se stane, když přidáte do kávy kurkumu? Léčebné schopnosti obou se znásobí

Díky svým silným léčivým vlastnostem je kurkuma všeobecně považována za vycházející hvězdu moderní přírodní medicíny. Už se nepoužívá pouze jako koření do indických jídel. Zamíchat ji můžete do salátu, smoothie, bábovky nebo třeba do kávy.

Káva patří mezi jeden z nejoblíbenějších nápojů na celém světe. Češi ročně vypijí 19 500 tun kávy za 6,5 miliardy korun. Mezi nejpopulárnější patří rozpustná káva a turek. Více lidí však dává přednost kvalitě nad kvantitou. Raději si vychutnají jeden šálek kvalitní výběrové kávy, než zkonzumují 6 hrnků turka.

Zdravotní benefity kávy

Vědci stále zkoumají, jaká jsou zdravotní rizika či benefity pití kávy. Samozřejmě, že i tady platí průpovídka „všeho s mírou", tedy, že bychom to s pitím kávy neměli přehánět. Pokud vypijeme méně než 6 šálků kávy denně, můžeme se těšit, že tělu dodáme užitečné živiny, které tento nápoj obsahuje. Mezi ně patří riboflavin, niacin, hořčík, draslík, fenolické sloučeniny nebo antioxidanty. Káva by tak měla chránit před cukrovkou 2. typu, Parkinsonovou chorobou, onemocněním a rakovinou jater. Podporovat by měla také zdravé srdce.

Vědci stále zkoumají, jaká jsou zdravotní rizika či benefity pití kávy Zdroj: Shutterstock/ThamKC

Zdravotní benefity kurkumy

Kurkuma je koření, které dává kari žlutou barvu. Mimo jiné také obsahuje sloučeniny kurkuminoidy, z nichž nejdůležitější je kurkumin. Ten má silné protizánětlivé účinky a je silným antioxidantem. Nevýhodou je, že obsah kurkuminu v kurkumě není tak vysoký. Pohybuje se pouze kolem 3 %. Studie z roku 1998 prezentuje závěry vědců, jež doporučují společně s kurkumou konzumovat černý pepř. Ten obsahuje piperin, přírodní látku, která zvyšuje vstřebávání kurkuminu o 2 000 %.

Pravidelná konzumace kurkumy

Pokud zvýšíte příjem kurkumy společně s černým pepřem, můžete se těšit z benefitů jako je pomoc při artritidě a bolesti kloubů. Snižuje také chronický zánět, podporuje hubnutí tím, že reguluje metabolismus lipidů a potlačuje více procesů spojených s růstem tuku. Zlepšuje zdraví pokožky, pomáhá při ředění krve, zlepšuje funkci mozku, stimuluje produkci žluči a bojuje proti migrénám.

Káva s kurkumou

Dvě superpotraviny v jednom šálku? Není problém. Studie z roku 2020 publikovaná v časopise Molecules naznačuje, že absorpce kurkuminu se zlepšuje, když se kombinuje s tukem a tekutinou s úrovní pH 6 nebo vyšší. Pokud tedy zkombinujete kávu, jež má obecně pH kolem 5 s kokosovým mlékem, zlepšíte tak vstřebávání kurkuminu.

Káva s kurkumou a kokosovým mlékem zajistí příjem důležitých živin. Zdroj: Shutterstock/mirzamlk

Recept na kurkumovou kávu

Budete potřebovat půl šálku kokosového mléka, 1 čajovou lžičku kurkumy, špetku černého pepře, hrnek uvařené kávy a na doslazení med nebo javorový sirup. Do směsi můžete přidat i trochu skořice nebo zázvoru.

Jak na kávu s kurkumou

V rendlíku na mírném ohni smíchejte mléko, kurkumu, pepř, kávu a popř. i další koření. Rychle promíchejte. Pokud chcete kávu osladit, nyní je ten správný čas. Nápoj nalijte do hrnečku a užijte si chvíli netradičně zdravé pohody.

Zdroje: www.mediaguru.cz, www.medicalnewstoday.com, www.healthline.com