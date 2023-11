Trápí vás první projevy stárnutí a celulitida? Existuje zaručený lék nebo se budete muset smířit s osudem? Vlastně ani jedno! Proti vráskám i celulitidě pomáhá řada věcí, jednu z nich vyhazujete nejspíš pravidelně do koše.

Zázračný lék na celulitidu?

Pomerančová kůže či hrbolky na stehnech a hýždích připomínající tvaroh jsou znakem celulitidy, která představuje pro mnohé problém. Řekněme si ale na rovinu, že jen kosmetický! S celulitidou se sice nepojí žádné zdravotní nebezpečí, ale stejně po ní nikdo netouží. Zaručený způsob, jak se celulitidy zbavit zatím neexistuje, ale víme, co může vzhled kůže znatelně vylepšit, i když jen dočasně. Zázrak se sice nekoná, ale vy konat rozhodně můžete!

Celulitidou trpí především starší ženy, ale při nelichotivém osvětlení si můžete všimnout prvních nerovností pokožky i u velmi mladých dospělých žen. Celulitidu ovlivňuje životní styl, a proto mezi základní doporučení patří:

Vyvážený jídelníček, především ovoce, zelenina, libová masa a celozrnné výrobky

Dostatečný příjem tekutin, a to hlavně čisté vody a bylinných čajů

Pravidelný pohyb a cvičení

Zmírnění konzumace či abstinence kouření i alkoholu

Protože celulitidu ovlivňuje částečně také to, co jíme, připravili pro vás autoři z YouTube kanálu Body Hub tento příspěvek. Zde představují právě ty potraviny, které by vám s redukcí celulitidy mohly pomoci.

Zdroj: Youtube

Co dělat s celulitidou?

K praktikám, které pomáhají viditelně vylepšit stav pokožky, patří například suché kartáčování. Je to sice velmi snadná procedura, kterou může každá žena praktikovat sama, nicméně nedá se říci, že by byla v českých domácnostech běžná či populární.

Další možností, kdy kůži potrápí někdo za vás, je masáž. Jakákoli masáž je sice rozhodně plus pro vaše tělo a pokožku, ale co se týče celulitidy, důležitá je především masáž stimulující lymfatický systém. Má se za to, že především hloubková stimulace tkání je nejlepším způsobem, jak čelit celulitidě.

Pro zlepšení vzhledu pokožky se používá i laser, ale také přístroje využívající radiové či akustické vlny. Dobrou zprávou je, že všechny tyto procedury fungují. Špatnou, že pozitivní výsledky nevydrží dlouho. Což potvrdila i studie z roku 2018 publikovaná ve International Journal of Women's Dermatology jednoduše nazvaná „Léčba celulitidy“, která pochází z Weill Cornell Medical College v New Yorku.

close info Shutterstock zoom_in Kávová sedlina v kombinaci s olejem může významně pomoci nejen proti celulitidě, ale také k pěknému vzhledu pokožky celého těla.

S celulitidou bojujte kávovou sedlinou a olejíčkem

Ženy se spíš upínají ke kosmetickým výrobkům, z nichž některé jistě mohou viditelně zlepšit stav postižené pokožky. Jde především o přípravky obsahující antioxidanty, retinol nebo kofein.

A teď už začíná být jasné, co máte doma a může vám s celulitidou pomoci. Kofein a masáž spojte v jedno a použijte kávovou sedlinu k probuzení vaší pokožky i jejích hlubších vrstev. Kávový peeling můžete vyrobit jednoduše smícháním lógru s vhodným olejem. Kofein obsažený v kávě může krátkodobě zpevnit a vyhladit pokožku a viditelně tak zmírnit hrbolky na kůži.

Lógr smíchejte s olejem, aby byla směs dostatečně mazlavá a vhodná k masáži. Protože olej na celulitidu žádný vliv nemá, vyberte takový, který nejlépe vyhovuje vaší pokožce. Nejčastěji se používají kokosový olej, olej ze semínek hroznů nebo jojobový či mandlový olejíček. Samozřejmě i obyčejný slunečnicový nebo olivový olej poslouží.

close info Shutterstock zoom_in Lógr z kávy umí zpomalit stárnutí pokožky.

Lógr proti vráskám

Lógr z kávy může být užitečným přírodním produktem i pro péči o pleť a proti vráskám. Obsahuje totiž několik složek, které mohou pozitivně ovlivnit vzhled pleti. Lógr z kávy má hrubší texturu, která pomůže odstranit odumřelé buňky kůže a zlepšit texturu pleti. Masáží obličeje lógrem navíc dojde k prokrvení pokožky obličeje, čímž se usnadní přísun živin do buněk a zároveň to napomůže k rychlejšímu odstranění odpadních látek z tkáně.

Obyčejný lógr z kávy tak může přispět k zářivější a hladší pleti. Káva navíc přirozeně obsahuje antioxidanty, jako je např. kyselina chlorogenová, která chrání pleť před poškozením způsobeným volnými radikály, což pomáhá zpomalit stárnutí kůže a oddaluje vznik hlubších vrásek.

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, healthline.com