Tukožroutská káva: Přidejte do ranní kávy dvě ingredience a kila půjdou dolů

Tukožroutskou polévku známe asi všichni, protože je dobrým řešením, když potřebujeme rychle zhubnout. Po týdnu ji pak už ale nemůžeme ani vidět. Trochu jinak je to s tukožroutskou kávou. Co to je a jak funguje?

Tukožroutský káva je normální káva obohacená o ingredience, které nám i tak pomáhají hubnout. Samozřejmě, když je zakoupíme nikoli v supermarketu, ale spíše ve specializovaném krámě nebo přímo u „výrobce“, jímž je v našem případě včelař. Pokud tedy každé ráno přidáte do své černé kávy lžičku medu a skořici, efekt bude viditelný už po týdnu.

Bez šálku ranní kávy si většina z nás nedokáže efektivní den ani představit. Káva nastartuje náš metabolismus a podporuje kardiovaskulární systém. Když do ní navíc přidáte med a skořici, získáte nápoj, díky němuž shodíte pár kilo. A navíc s chutí.

Přemýšleli jste někdy o tom, jakou roli hraje ve vašem životě káva? Zdroj: profimedia.cz

Jak kávu připravit?

Nejedná se o nic světoborného. Černou kávu – raději ne rozpustnou, si připravíte jako obvykle. Můžete ji navíc pít nejen ráno, ale i večer, pokud nepatříte k nespavcům. Nejlepší je nejprve přelít jednu kávovou lžičku mleté skořice 200 ml horké kávy, nebo takovým množstvím jaké nám ráno vyhovuje. Poté šálek přikryjeme a necháme skořici chvíli v kávě louhovat. Nakonec přidáme dvě kávové lžičky medu – ideálně od včelaře nebo bio - a nápoj vypijeme. Stejně jako u čaje na nachlazení, med je lepší přidat, až když je káva vlažnější, aby se nezničily v medu důležité látky.

Med a skořice na hubnutí

Jak je možné, že tento nápoj funguje a pomáhá s hubnutím? Je to jeho jednotlivými složkami.

Skořice obecně zrychluje metabolismus, proto je při hubnutí tak efektivní. Navíc je výborná i díky svým antioxidačním a protizánětlivým účinkům, které zná lidstvo už od nepaměti. Skořice rovněž snižuje hladinu krevního cukru a dodá vám pocit zasycení, což s hubnutím přímo souvisí. Samozřejmě je ale potřeba zařadit během dne také dávku pohybu a nejíst příliš sladkého a nepít sycené limonády.

Med je známý elixír zdraví a pomáhá s léčbou chorob kardiovaskulárního systému, s oslabenou imunitou i při podpoře optimální tělesné váhy. Zdroj: profimedia.cz

Ještě většího efektu ale dosáhnete překvapivě při spojení skořice s medem. Med je známý elixír zdraví a pomáhá s léčbou chorob kardiovaskulárního systému, s oslabenou imunitou i při podpoře optimální tělesné váhy. Med navíc obsahuje železo, draslík, fosfor, zinek či vápník, které jsou našemu tělu velmi prospěšné. Stejně tak i kyselinu listovou, niacin, riboflavin, vitamín C a vitamín B6, které naopak zase zvyšují hladinu dobrého HDL cholesterolu v krvi na úkor špatného LDL cholesterolu. Samozřejmě, jak jsme již řekli, med je lepší konzumovat syrový, nepasterizovaný a nezpracovaný. Tak totiž nepřichází o své nejúčinnější látky.

Naše varianta

Jinou nabízenou variantou je připravit si skořici s medem zvlášť a pak ji používat jako sladidlo do kávy. Doporučujeme smíchat 1 čajovou lžičku medu a přibližně půl lžičky mleté skořice.

Cejlonská skořice Zdroj: Shutterstock

Mletou skořici zalijte jedním šálkem vody, nechte přejít varem na několik minut a pak přirozeně zchladnout. Do chladnoucí tekutiny přidejte med a dobře rozmíchejte. Připravenou směs si rozdělte na dávky, které pak přidávejte do kávy.

Tukožroutská káva bude skvělým odstartováním jara!

