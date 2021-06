Víte, co pijete? Čím vším obchodníci šidí kávu a mohou náhražky být nebezpečné?

Dáme kávu? Dnes na kávičce? Pokecáme u kafíčka? Tak známá rčení a dennodenně používaná. Nejen jako podnět ke schůzce či setkání s někým blízkým, ale také pro ty, co milují relax a rádi si při tom pochutnávají na dobré a kvalitní kávě. Je však šálek lahodného a voňavého horkého nápoje, který si buď objednáte v restauraci, kavárně či uvaříte doma, opravdu z kvalitní kávy?

Káva se pro mnohé z nás stala nedílnou součástí života a pro někoho neodmyslitelným startem dne. Navzdory vzkvétající kávové kultuře, kdy vzniká mnoho kvalitních kaváren, sahá mnoho konzumentů kávy často po té instantní. Je to rychlé a pohodlné a Češi jsou v jejím pití na špičce ve srovnání s ostatními státy Evropské unie. Každý z nás ročně vypije kolem 200 šálků rozpustné kávy.

Mnoho konzumentů kávy sáhne často po té instantní. Zdroj: Profimedia.cz

Je každá káva opravdu kvalitní?

Bohužel i v době kávového boomu, kdy už existuje mnoho podniků a obchodů s vynikající a prvotřídní kávou, si ne vždy můžete být jisti, co si kupujete. Falšuje se kde co. Bohužel i káva není výjimkou. Nečestní výrobci a prodejci se neohlížejí na nic, a tak si místo skvělé kávy můžete přinést domů kávu, která je nastavená různými náhražkami.

Podle mnohých zkušeností z poslední let je známo, že z více než stovky vzorků káv je něco kolem 20 druhů nevyhovujících. Nejčastěji jsou vyrobeny v Polsku, Izraeli, SRN a také u nás v České republice. Ve všech případech těch nevyhovujících se jedná především o kávy instantní. A kolik činí podíl náhražek v kávě? Zachovejte klid! Od pěti procent až po více než osmdesát!

Místo 100 % kávových zrn překvapení, které nepotěší

V případě tak často prodávané kávy se falšuje opravdu často. Producenti, kteří chtějí jen vydělat a nemají v úmyslu hýčkat si klienta, hledají nejrůznější cesty, kterými by dražší kávu ošidili. Určování nepovoleného přídavku je ale u kávy relativně snadné. Nejčastěji je káva navíc doplněna jinými rostlinnými přísadami. Je jich poměrně dost a někdy jsou opravdu překvapivé a ani by to člověka nenapadlo. Většinou se jedná o čekanku, cereálie, fíky, slad, cukry, škrob nebo kávové slupky.

Instantní chuťově kvalitní kávu nekoupíte, ale rozhodně si ji můžete pořídit bez obav, že jde o nápoj, který by byl zdravotně závadný. Zpravidla má standardizovanou chuť a neublíží vám, ale velký chuťový požitek z ní mít nikdy nebudete. Jedná se totiž o vylouhovaný a zmražený koncentrát z upražených zrn. Zrnková káva je s kvalitou někde úplně jinde.

Jak poznat, která zrnková káva je kvalitní?

Při koupi opravdu dobré kávy dbejte na vůni, barvu a z které země pochází, což není v obchodech vždy možné. Zpravidla je zabalená v neprůhledném hliníkovém obale a země původu není často uvedena. A navíc dlouhodobě leží ve skladech a ještě k tomu při špatné teplotě. Kávové boby by měly být světle až středně hnědé. Černohnědé jsou přepražené, spálené a káva z nich bude hořká. Všechna zrna by měla být podobné velikosti a v celku.

Kvalitní kávu si pořiďte v pražírnách a specializovaných obchodech. Zdroj: Profimedia.cz

Kde sehnat kávu bez náhražek a se zaručenou kvalitou?

Spíše, než na pultech běžných obchodů ji pořiďte v pražírnách a specializovaných obchodech. Tam totiž dostanete i informaci o původu, způsobu zpracování a hlavně čerstvosti. Káva je kvalitní pouze pár týdnů po upražení. Více než tři měsíce stará káva se nedoporučuje.