Pijete raději kávu nebo čaj? Vypovídá to o vás více, než si myslíte

Osobně nemám ráda rozdělování na pejskaře a milovníky koček nebo kafaře a ty, co radši čaj. Vždycky mi to připadalo hloupé. Kočku mám, protože chci zvíře, které se vyvenčí samo. Protože vím, že pejsek by za stávajících podmínek u nás doma nebyl šťastný. Miluji dobrou kávu a dám si ji ráno, když vstávám a večer, když si sedneme s manželem k televizi. Ale většina nápojů mezi těmi dvěma kávami je čaj.

Černý s mlékem, zelený, ovocné čaje i ledové. Domněnka, že kafaři sedí v útulných kavárnách a čaje popíjející babičky sedí doma u kamen, mě skutečně neoslovuje. Copak jste nikdy nebyli v čajovně?

"Čajíčci a kafaři"

Ať už se mi to líbí nebo ne, mnozí mají ve svých preferencích jasněji než já. Pomyslné dělítko mezi skupinami těchto dvou nápojů existuje. Statistika věda je a z množství správně pokládaných otázek velké skupině dotazovaných se ve výsledku stejně separují dvě skupiny. (Zdroj:www.swnsdigital.com)

Někdy, jako v tomto případě, dotazování dvou tisíc Američanů, jsou výsledky i docela zábavné. "Průzkum trhu pro nás prováděla firma Onepoll. Zajímaly nás každodenní rituály a zvyky dotazovaných, takže Onepoll zařadil do sady otázek i mnohé nečekané. Dozvěděli jsme se tak, která skupina má radši psi a která kočky. Nebo jaký je jejich oblíbený televizní seriál," vysvětlil zástupce marketingové oddělení Tim Heyes.

Co na sebe prozradili milovníci kávy?

Průměrný americký kafař vypije během dne 3,39 šálku kávy, kterou preferuje pro její vysoký obsah povzbuzujícího kofeinu. Z kávy preferují espresso s cukrem nebo bez a o čaji si myslí, že je nudný.

“Zajímavé je, že jde spíš o introverty, milovníky psů, kteří si rádi přivstanou. Chodí spíš na čas, ale považují se za nepořádníky,” vysvětluje Heyes.

Výsledky jsou někdy až nečekaně konkrétní. Například oblíbeným stylem hudby je punk, rock, blues a jazz. A v televizi se rádi podívají na Seinfelda, seriál Kancl nebo Chirurgové.

Jací jsou milovníci čaje?

Dotazovaní průměrně vypili 2.69 šálků během dne, nejčastěji s cukrem. Kávu odmítají kvůli vysokému obsahu kofeinu. Ty, co preferují čaj, zástupce marketingu dál označil za „spíše extroverty, čistotné a pořádkumilovné majitele koček. Takzvané noční sovy vysedávající dlouho do večera. Fandy klasické hudby, country, popu ale také hip hopu a rapu! Kteří se rádi podívají na seriály jako Přátelé a Teorie velkého třesku.”

To už je docela vtipné, co myslíte? Zajímalo by mě, zda americký výrobce jednorázových jídelních potřeb Chinet, použil informace do slova a do písmene. Například, by mohli vyrábět papírové kelímky pro kafaře s psem sledujícím seriál Chirurgové!

Výsledky, prosím, berme s nadhledem. Už jste asi slyšeli, že statistika je přesný výpočet z nepřesných čísel.

