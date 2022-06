Proč je dobré před cvičením nebo sportem vypít šálek kávy

Káva nemusí být vždy takové zlo, jako jste možná slyšeli. Víte třeba, že jeden nebo dva šálky denně pomáhají zvýšit výkon u sportu a zvyšují spalování tuků až o 15 %? Také zlepšují cirkulaci krve a zmírňují bolesti svalů.

Patříte mezi milovníky kávy, ale bojíte se ji pít pravidelně, protože všude kolem sebe slýcháte, že pití kávy je nezdravé? Pak si poslechněte jinou teorii, která o jednom dvou šálcích denně říká úplně něco jiného.

Pokud pravidelně cvičíte v posilovně či doma a chcete zvýšit výkon, pak není třeba chodit do lékárny pro zázračné tabletky, ani zběsile objednávat pilulky z internetu. Pomocníka k úspěchu máte už totiž nejspíš doma. Jedná se o černou kávu. Samozřejmě musí být kvalitní a bez cukru, mléka či smetany.

Jeden až dva šálky kávy denně zdraví neublíží. Zdroj: Shutterstock

Pijte pravidelně jeden až dva šálky kávy denně

Několik vědeckých studií poukázalo na to, že když pravidelně pijete jeden, maximálně dva šálky černé kávy denně, máte vyšší výkony. Skupina sportovců, která běžela vytrvalostní běh na 1500 metrů vypila kávu a druhá skupina si ji nedala. Skupina s kávou doběhla v průměru o 4,2 sekundy rychleji, než ta bez kávy. Sami tedy můžete vidět, že káva ovlivňuje pozitivně vaše výkony.

Na Univerzitě v Illinois proběhl průzkum, který ukázal, že lidé pijící kávu jsou méně náchylní na bolest svalů než osoby, které kávu nepijí. Milovníci kávy tak mohou cvičit intenzivněji a dávat si více opakování. Také se jim daří větší zátěž i rychlost.

Největší výhodou pití kávy před sportem je, že tento černý mok nastartuje metabolismus. Zdroj: Shutterstock

Káva startuje metabolismus a zrychluje přeměnu tukových buněk

Největší výhodou pití kávy před sportem je však to, že tento černý mok nastartuje metabolismus, a vy tak docílíte rychlejší přeměny tukových buněk na zdroj energie. Vysoké množství kofeinu v kávě metabolismus dále zrychluje, a tudíž při cvičení spálíte více kalorií. Kávu tedy před cvičení rozhodně konzumujte, celkově bude mít vaše hodina v posilovně mnohem větší efekt pro tělo než bez kávy.

Káva zvyšuje i soustředění a při tréninku díky ní vydržíte být déle svěží a ve formě. Káva podle vědců chrání i před různými onemocněními. Je to antioxidant a působí i jako detoxikační nápoj. Podle studie z Critical Reviews in Food Science and Nutrition dokonce káva snižuje riziko výskytu cukrovky a Parkinsonovy a Alzheimerovy nemoci.

Zdroj: www.flowee.cz, www.novinky.cz, www.vybornakava.cz