Káva je pro některé lidi až nezaměnitelný způsob doplnění energie. Více a více lidí si bez ní nedokáže představit celodenní fungování. Ale jak je to například s diabetiky a kávou? Odborník prozradil, která je nejlepší.

Káva pro většinu populace představuje nezaměnitelný dobíječ energie. Není se čemu divit. Káva je známá pro své účinky nejen na ospalost. Zvyšuje v mozku hladinu dopaminu, zlepšuje náladu a paměť a navíc snižuje riziko rozvoje deprese a dodává pocit veselosti. Její účinky se stávají čím dál silnějšími. Proto opravdu není překvapení, že káva je jeden z nejoblíbenějších nápojů pro dobrý start do rána a nového dne.

Víte ale, co všechno káva obsahuje a proč má tak pozitivní účinky? První, co se vám vybaví, je asi kofein. To máte samozřejmě pravdu, ale nezapomínejte, že káva není jen a pouze kofein. Obsahuje totiž i antioxidanty a další účinné látky, které vás dokáží ochránit před nemocemi. Zároveň také snižují vnitřní záněty. Bezkofeinová káva má zas příznivé účinky na játra. Studie dokonce prokázala, že starší ženy, které pijí 2-3 šálky kávy denně, mají menší pravděpodobnost, že onemocní demencí. Nezapomínejte ale na to, že účinky kávy také záleží na tom, co si do nápoje přidáváte. Ne nadarmo se říká, že cukr je bílý jed.

Káva a cukrovka

Studie prokázala, že každodenní pití přibližně tří šálků kávy by mělo snížit riziko onemocnění cukrovkou 2. typu. Co ale, když už cukrovku máte? Lidé, kteří trpí cukrovkou, by se kávě měli spíše vyhýbat. Když si dáte párkrát do roka, nic se vám nestane, ale je dobré to nepřehánět. Kofein totiž zvyšuje krevní tlak a může také zvýšit hladinu glukózy v krvi. To pro diabetiky opravdu není žádoucí. Káva bez kofeinu je pro cukrovkáře nejbezpečnější variantou. Pokud vám ale bude kofein opravdu chybět, pijte pouze černou kávu bez přidaného cukru a mléka.

