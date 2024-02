Světem internetu poletují všelijaké rady a doporučením. Víte, že mnohé oslnila kombinace kávy a citronu? Proč kávu s citronem pijí a nedají na ni dopustit? Prý páchá samé divy!

Znáte kávu s citronem?

Slyšíte o kávě s citronem prvně? Není to vyloženě novinka, ale stále koluje na sociálních sítích a vždy znovu vypluje na světlo světa. Proč by vás měla zrovna tahle káva zajímat a co kromě extra kyselosti můžete očekávat? Právě to si hned povíme.

Na to, jak připravuje kávu s citronem, a nejen s ním paní Rosemary se můžete podívat zde. Na svém YouTube kanálu Rozy´s Kitchen sdílí autorka spoustu zdravých a zajímavých receptů na nápoje i přípravu pokrmů.

Zdroj: Youtube

Káva s citronem: Kyselý trend

Tento způsob přípravy kávy rozhodně není jedinou možností. Někdo preferuje klasické espreso se lžicí citronové šťávy, jiní přidávají plátky citronu i s kůrou do hrnku překapávané kávy. Čím se ale tato praktika neliší jsou očekávání. Citron totiž rozhodně chuti kávy nepřidá. Kombinuje se s ní, protože se má za to, že vám nápoj pomůže s hubnutím, a to především bříška a boků.

Jak už to, tak u trendů na internetu bývá ani tento se nezakládá na nějakých tvrdých datech a výzkumu, který by potvrzoval zázračné účinky kávy a citronu. Nicméně je jisté, že obě suroviny jsou prospěšné v mnoha směrech. Takže proč je nesmíchat!

close info portumen / Shutterstock.com zoom_in Pro zdravé lidi a v omezené míře je i káva považovaná za zdravý nápoj.

Blahodárná káva a superzdravý citron

Káva s citronem je rozhodně nápoj nabytý antioxidanty na čemž mají zásluhy obě ingredience. Káva dnes totiž není považovaná za návykové zlo, ale spíš velmi zajímavý a zdravý nápoj, který však nelze doporučit při onemocnění srdce či problémech s krevním tlakem.

Káva však podporuje paměť a funkce mozku, čímž snižuje i rizika vzniku Parkinsonovy či Alzheimerovy choroby a má řadu dalších pozitivních vlivů na organizmus, včetně pocitu soustředěnosti a energizující nabuzení k výkonu. Kával ale také obsahuje vitaminy B12 a B5 či hořčík, draslík, mangan a nianicin čili B3.

Citron navíc přináší do tohoto nevšedního svazku také vitamín C, který podporuje imunitní systém a zdraví celého kardiovaskulárního systému.

close info Profimedia zoom_in Citrony jsou velmi zdravé a mohou pomoci s redukcí váhy.

Zhubnete díky kávě s citronem?

Co se týče hubnutí, obě ingredience se objevují mezi vypichovanými nápoji, které se během redukčních diet doporučují. Zdá se tedy být logické, že káva s citronem bude stejně skvělá, a i když neexistují bádání na podporu této domněnky, nejsou k mání ani důkazy o tom, že to tak není. Nicméně není to káva a citron, co vám shodí kila, ale cvičení a správá dieta. Káva i citron dohromady i zvlášť vám mohou ve snaze s redukcí váhy pomoci, ale zásadní je především kalorický deficit.

Co tedy od kávy očekávat? Zázraky jistě ne, ale snad to, že vám pomůže. Nápoj si však mnozí vychvalují a tvrdí, že právě káva s citronem jim pomohla shodit přebytečná kila, ale také se dítí být v dobré náladě, daří se jim lépe krotit chuť na sladké a nezdravá jídla či dokonce je méně často bolí hlava.

To si však můžete vyzkoušet sami. Kávu i citron jistě máte a jednoduše můžete zjistit, zda má takový vliv i na vás. Ujistěte se však, že během dne zkonzumujete i dostatek jiných nápojů. Ač nemá káva a citron vyloženě negativní účinky, je to nápoj velmi kyselý a může při delším užívání poškozovat sklovinu či překyselovat žaludek.

Zdroje: health.com, netdoctor.co.uk