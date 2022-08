Každé ráno do kávy lžička skořice. Směs má podle vědců překvapivé účinky

Je káva škodlivá nebo naopak tělu v ledasčem prospívá? Má skořice skutečně tak zázračné účinky, jak se povída? Ano! Káva i skořice jsou v umírněném množství pro organismus skvělé a společně tvoří velmi chutné kombo. Byla by škoda toho nevyužít.

Zdroje: www.novinky.cz, www.bmj.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Účinky kávy zná každý, ale...

Ale nic není černobílé. Káva není jen kofeinem nabitý nápoj, který nás každé ráno postaví na nohy. Je to také nápoj plný látek, které jsou pro organismus skutečně přínosné, i když právě kofein, který nám rozbuší srdce může být ve velkém množství problematický. Z tohoto důvodu se doporučuje nepřekračovat konzumaci maximálně 4 šálků denně. Pokud to s kávou nebudete přehánět, pak vašemu organismu pomůže s pamětí, udržením tělesné váhy, sníží riziko diabetu 2. typu a také pomůže k lepším fyzickým výkonům a díky antioxidantům přispívá i k ochraně buněk. Proč ale pít kávu se skořicí?

O tom, že může být káva problematická, víme, o blahodárných účincích však už méně. Zdroj: Rawpixel.com / Shutterstock.com

Skořice si získala jméno díky účinkům na zdraví

Skořice je skvělým kořením, ale je také léčivá. Dříve byla velmi ceněným artiklem právě pro své blahodárné účinky, až později se stala populárním kořením do dezertů i jídel. Unikátní složení skořice pomáhá tělu odbourávat volné radikály, protože je plná antioxidantů, je prevencí proti onemocnění srdce, a protože zlepšuje senzitivu na insulin, napomáhá i při cukrovce. Má silné antimykotické, ale i antibakteriální účinky.

Skořice bývala velmi vzácná. Zdroj: shutterstock.com

Kávu i skořici věda dávno prověřila

Podle studie zveřejněné v odborném časopise British Medical Journal v roce 2017 jsou účinky kávy nesporné, stejně tak se vědci přesvědčili o přínosu skořice. Potvrzují je například studie z roku 2009 v časopise Diabetes, Obesity and Metabolism, The Proceeding of Nutrition Society v roce 2008 nebo Food and Function z roku 2015. Ale také mnohé další, neboť skořice je v hledáčku vědy už po desetiletí.

Kombinace těchto dvou oblíbených látek se proto nabízí. Můžete si ráno dát šálek kávy či lžičku skořice, nebo prostě kávu se skořicí. Káva se s tímto velmi aromatickým kořením báječně doplňuje, a to nejen díky skvělým účinkům na tělo, ale i chuťově. Pokud se vám někdy zdá, že je káva příliš kyselá a skoro až těžká do žaludku, ochuťte ji skořicí. V této kombinace je totiž nápoj méně dráždivý a lépe stravitelný.

Káva se skořicí i dalšími ingrediencemi se také doporučuje na hubnutí a udržení tělesné váhy, ale také rozproudění krve v těle a prohřátí končeti u osob, které trpí na studené ruce a nohy.