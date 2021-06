Tukožroutská směs do kávy. Vyrobte ji, přidávejte ráno do kafe. Kila půjdou dolů

Chcete jen tak mimochodem spálit více tuku? Vyrobte si tukožroutskou směs a dávejte si ji ráno do kávy.

Zdravá káva

Káva nabízí spoustu zdravotních benefitů. Mimo to, že dokáže ráno nastartovat váš metabolismus a probudit vás, je také plná antioxidantů. Ty jsou spojené s řadou potenciálních přínosů pro zdraví, včetně ochrany před srdečními chorobami a rakovinou. Jeden šálek kávy obsahuje také důležité vitamíny jako je vitamín B2, B5 či minerály, mezi něž patří mangan, draslík, hořčík a niacin. Různé studie také naznačují, že káva dokáže snížit riziko vzniku cukrovky 2. typu. Pijáci tohoto lahodného moku mají prý o 23 až 50 % nižší možnost vzniku této nemoci. Kromě toho, ze studie zveřejněné v časopisu European Journal of Neurology vyplývá, že káva může dokonce snížit riziko vzniku Alzheimerovy choroby až o 65 procent. (Zdroj: https://www.thealternativedaily.com/add-coconut-oil-honey-and-cinnamon-to-coffee/)

Káva nabízí spoustu zdravotních benefitů. Zdroj: Profimedia

Organický kokosový olej

I když tuky patří mezi největší strašáky při hubnutí, kvalitních, rostlinných a podávaných v rozumné míře, se nemusíte bát. Mezi ně patří i kokosový olej. Skládá se téměř výhradně z mastných kyselin se středním řetězcem, které jsou odesílány do jater, kde jsou buď přeměněny na energii, nebo na ketolátky. Ze 65 % obsahuje také triglyceridy se středním řetězcem, jež zrychlují metabolismus, snižují chuť k jídlu a podporují odbourávání tuků. Společně s kávou tak zvyšuje bazální metabolismus a vy tak rychleji hubnete.

Med

Třetí surovinou, jež by měla obsahovat tukožroutská směs do kávy, je med. Na rozdíl od cukru obsahuje vitamín B6, folát, vitamin C, niacin, riboflavin, železo, vápník, sodík, zinek, draslík a fosfor. Med v ranní kávě poskytuje více energie pro aktivnější život.

Skořice

Skořice je nabitá antioxidanty a látkami, jež pomáhají v boji proti infekcím a zánětu v těle. Snižuje také hladinu cukru v krvi, zrychluje metabolismus a podporuje přeměnu cukru na energii, ne na tukové polštářky. Pokud chcete konzumovat skořici pravidelněji, kupte si kvalitnější ceylonskou. Oproti běžně dostupnější čínské skořici obsahuje méně alkaloidu kumarinu, který ve velkém množství zatěžuje ledviny a játra.

Ceylonská skořice Zdroj: AmyLv/Shutterstock.com

Tukožroutská směs do kávy

Nyní si stačí vyrobit směs, kterou si přidávejte každé ráno do své černé kávy. Budete potřebovat 1 lžičku skořice, 3/4 šálku kokosového oleje, 1/2 šálku surového medu. Vše v čisté skleničce zamíchejte, uzavřete a dejte do ledničky. Ráno si přidejte 1-2 čajové lžičky připravené směsi do kávy a vychutnejte si nový den. (Zdroj: https://www.alternativnimagazin.cz/pridejte-tyto-2-prisady-do-kavy-staci-dva-dousky-brisni-tuk-zacne-mizet-a-vas-metabolismus-bude-rychlejsi-nez-kdy-jindy/)