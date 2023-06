Tajemství kávy a zdraví mozku: Jaký je denní počet šálků, který skutečně pomáhá

Lahodná káva je pro mnohé z nás každodenním příjemným chuťovým rituálem, který má zároveň vliv na zdraví našeho mozku. Dokáže zbystřit smysly a zahnat únavu, malátnost i ospalost. Kolik šálků kávy denně můžete vypít, aby to bylo zdravé?

Patříte k milovníkům černé kávy? Kvalitní dobrý šálek tohoto chutného moku dokáže nastartovat hned po ránu, dodá vám energii během dne a ve správných dávkách je velice užitečný pro naše zdraví a mozek.

Vliv kávy na mozek

V kávě je obsažený kofein, který působí na činnost nervové soustavy a ovlivňuje tzv. adenosinové receptory v mozku, díky nimž usínáme a spíme. Jakmile se adenosin naváže na daný receptor, dojde k potlačení nervových vzruchů, což činnost mozku zpomaluje a tělo se pak připravuje ke spánku.

A právě kofein má velice obdobnou molekulární stavbu jako adenosin. Jakmile se v mozku vyskytují oba druhy molekul, na receptory se naváže kofein, který nemá oproti adenosinu tlumicí účinky, ale povzbuzující. Kofein tak stimuluje centrální nervový systém a snižuje pocit únavy.

V kávě je obsažený kofein, který působí na činnost nervové soustavy. Zdroj: shutterstock

Káva mozek povzbuzuje

Je všeobecně známé, že káva má stimulační účinky na mozkové funkce. Obsažený kofein totiž zvyšuje uvolňování dalších neurotransmiterů, jako jsou noradrenalin, dopamin nebo serotonin. Po požití kávy jistě brzy pociťujete zlepšení nálady, mnohem více energie, rychlejší reakce, zvýšenou pozornost a také to, že jste bystřejší a pamatujete si více informací.

Počítejte však s tím, že jak si na kofein tělo zvyká, účinky jsou slabší než v počátečních fázích, kdy jste začali kávu pít. Dávky však zbytečně nezvyšujte a pijte kávu v takovém množství, aby vašemu organismu jen prospívala.

Kolik šálků kávy je vhodné si dopřát?

Pokud si chcete užívat kávy tak, aby byly její účinky pro vaše zdraví blahodárné, jsou pro dospělého jedince vhodné a bezpečné 2 až 4 šálky denně. Je v nich zhruba 300 až 400 mg kofeinu, což odpovídá stanovisku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

Příliš mnoho kofeinu by mohlo organismu způsobovat zbytečné potíže a škodit. U některých nemocí lékaři nedoporučují konzumaci kávy vůbec. V každém případě by se jí měli vyhnout lidé s vředovou chorobou a pravidelným pálením žáhy.

Pokud si chcete užívat kávy tak, aby byly její účinky pro vaše zdraví blahodárné, jsou pro dospělého jedince vhodné a bezpečné 2 až 4 šálky denně. Zdroj: Profimedia

Jak kofein působí v těle

V našem organismu působí po požití kávy tato látka přibližně po dobu 15 až 30 minut. Kofein vstupuje do krve ze žaludku a tenkého střeva, postupně je rozváděn po celém těle a dochází až do mozku. Po několika hodinách se rozloží v játrech a z těla jej vyloučí ledviny močí. Stimulující účinek kofeinu může trvat 1 až 2 hodiny, ale u každého jedince je to individuální.

Jakmile si dáte kvalitní kávu, v těle se začne uvolňovat adrenalin a kortizol. Dva hormony, které signalizují našemu organismu možné nebezpečí. Dochází k aktivaci obranných mechanismů, postupně se stahují cévy, stoupá krevní tlak a buňky jsou lépe zásobeny kyslíkem. Proto jsme pak všeobecně výkonnější a rychlejší.

