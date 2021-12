Co udělá s vaším organismem, když na měsíc vysadíte kávu?

Zvažujete kofeinový detox? Proč ne. Nemusíte se kávy vzdávat navždy, jen si tělo pročistěte, nechte ho pořádně odpočinout a uvidíte, jak velký má káva vliv na vaše zdraví. Pauza vám ukáže, co dělá káva s vaším zdravím.

Káva patří k pohodě i životnímu stylu

Káva je jednou z těch dobrot, které si dopřáváme denně a nejen proto, že nás probere a rozpumpuje krev v žilách. Káva je rituál. Ať už si ji vychutnáváte doma v klidu nebo v cvrkotu města na zahrádce kavárny, popíjení kávy má zvláštní atmosféru. Je docela zajímavé, co všechno si s kávou spojujeme. Krom příjemného posezení a specifické chuti káva nabízí také kofein.

Vliv kávy na tělo můžeme pozorovat i u běžné konzumace a při zvýšené dávce už se nedá přehlédnout. Zdroj: Profimedia

Co dělá kofein s naším zdravím

Kofein je z vědeckého hlediska alkaloid, který stimuluje nejen srdeční, ale také nervovou činnost. Není divu, že se naše srdce rozběhne o sto šest a vybuzení není jen fyzického, ale i mentálního charakteru. Toho si můžete velice dobře všimnout, když to s kávou přeženete. Nejen že vás může ovládnout nervozita, a to i zcela bez příčin, ale dokonce se vám mohou začít třást prsty na rukou. Podtrženo a sečteno, vliv kávy na tělo můžeme pozorovat i u běžné konzumace a při zvýšené dávce už se nedá přehlédnout.

Káva ovlivňuje zdraví těla i mysli

Pokud máte nutkání čas od času vysadit a pročistit tělo, pak rozhodně můžete experimentovat i s konzumací kofeinu. Ten není obsažen jen v kávě, ale také v kakau, tedy i čokoládě, v zeleném čaji a samozřejmě energetických nápojích či colových nápojích. Chcete-li, třebaže dočasně, očistit tělo od kofeinu, naordinujte si vlastní kofeinový detox. I když by se mohlo zdát, že vám bude logicky chybět energie, není to tak docela pravda.

S kávou si spojujeme nejen domácí pohodu, ale také příjemné prostředí kaváren a dobré společnosti. Zdroj: Profimedia.cz

Zkuste měsíc bez kávy

Pokud by vám o to šlo, tělo můžete rozpumpovat i cvičením. Pomalé probouzení vám může připadat nekomfortní, ale jinak na něm není vůbec nic špatného. Pokud kávu, kakao, zelený čaj a čokoládu vynecháte, jistě bude váš start pomalejší, ale to se během několika dní srovná, a naopak si budete moci všimnout pozitiv spojených s kofeinovou abstinencí.

Zdraví a pohoda pramení hlavně ze spánku

Káva rozhodně zhoršuje usínání. Její efekt není okamžitý, takže teoreticky je možné vypít kávu a usnout. Za několik málo minut, kdy se vám rozbuší srdce, už to bude o poznání horší, a to i po zcela vyčerpávajícím dni. Spánek je pro tělo absolutně nejdůležitější. Pokud si srovnáte spánkový rytmus a odpočinek celkově, může právě to mít zcela nečekaný dopad na všechny stránky vašeho života. Energetický level, mentální bystrost, pocit tělesné pohody, vyrovnanost a lepší nálada jsou rozhodně průvodním stavem dobrého spánku a věřte, že je oceníte nejen vy, ale i vaše okolí. Je až neuvěřitelné, jak moc kvalita spánku ovlivňuje náš život. Pokud vynecháte kofein, budete mít velmi dobře připravenou půdu i pro kvalitnější usínání. Využijte toho!

Pauza od kávy vám může pomoci srovnat problémy s usínáním. Zdroj: singkam/Shutterstock.com

Káva ovlivňuje značně i mentální zdraví

S kofeinem spojená nervozita či prožívání stresu jsou méně znatelné, pokud nepřekročí hranici, za kterou si řeknete, že už nepoznáváte sami sebe. Dobře se zamyslete nad tím, co jste ten den pili. Nebyla to horká čokoláda, pár latté, cappuccino a kafíčko k zákusku? Takovým receptem máte zaděláno na katastrofu místních rozměrů, kdy ve vás každá hloupost vyvolá nepřiměřenou reakci. To byl kofein! Bylo ho totiž moc. Dejte si pozor, aby se z vašeho užívání kofeinu či nervózního chování nestal zvyk a dejte si raději pauzu.

Vynechání kávy může odhalit i problémy se srdcem

Během kofeinových prázdnin si odpočine i vaše srdce. Pokud je zdravé a v dobré kondici, tak ho každodenní káva nerozhodí. Jestliže trpíte různými onemocněními, mohlo by vás vysazení kofeinu mile překvapit. Rozhodně je dobré vědět, jak je na tom srdce bez stimulantu a zda vám nezvedá tlak také něco jiného než jen káva.

Vysaďte kávu na měsíc. Třeba vám změna rutiny prospěje. Zdroj: Leszek Glasner / Shutterstock

