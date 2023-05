Co se stane s vaším tělem, když denně rozžvýkáte pár zrnek kávy

Kávová zrna nemusí sloužit jen k výrobě oblíbeného černého moku. Víte, že i jejich žvýkání může mít na naše zdraví příznivé účinky?

Nejen pití kávy je spojováno s celou řadou benefitů, podobný účinek má i žvýkání a konzumace celých kávových zrn. Rozdíl je v tom, že zrnka jsou oproti kávě mnohem koncentrovanější. Šálek kávy obsahuje asi 95 mg kofeinu, 1 kávové zrno přibližně 6 až 10 mg. Naučte se nový rituál, stačí mít pár zrnek při ruce, stejně jako žvýkačky nebo osvěžující pastilky.

Pokud se chcete dozvědět více o kávových zrnech, podívejte se na video:

Kávová zrna

Kávová zrnka jsou vlastně semena plodu kávovníku, který je podobný tvarem a barvou třešním. Abyste si z nich mohli uvařit oblíbený tmavý nápoj, je nutné, aby prošla zrna řádným zpracováním, tedy sušením, následným pražením a mletím.

Nový trend

V posledních letech je velice populární kávová zrnka žvýkat a mlsat. Touto metodou se totiž kofein a další živiny vstřebávají do krve rychleji. Zrna obsahují velké množství látek, které ovlivňují naše zdraví pozitivním způsobem. Jedná se především o užitečné bílkoviny, vlákninu, sacharidy, antioxidanty, draslík a hořčík.

Zrnka syrová nebo pražená?

V každém případě je lepší konzumovat zrna pražená, která prošla sušením a pražením. Nejenže mají lahodnější chuť, ale jsou i měkčí na skus. Navíc pražením se zvyšuje antioxidační aktivita kávy. Syrová kávová zrna jsou oproti nim zelená, poněkud tvrdá a mají hořkou dřevitou chuť. Ovšem někteří odborníci jsou zastánci i zelených zrn.

Například Pavlína Dostalíková z Institutu zdravého životního stylu NutriCentrum se vyjádřila: „Kvůli potencionálně karcinogenním látkám akrylamidu a furanu, které v kávě vznikají pražením, bych doporučovala žvýkat zelená zrna a praženou kávu přijímat raději v pitné podobě, protože v nápoji se koncentrace těchto látek výrazně snižuje.“ Podle ní výskyt uvedených karcinogenů v zelené kávě nebyl prokázaný.

Nepřekročte denní dávku kofeinu

Pokud se rozhodnete kávová zrnka během dne žvýkat, neměli byste to nikdy přehnat s jejich množstvím. Platí, že počet kávových zrn, která můžete bezpečně sníst, by neměl přesáhnout doporučovanou denní dávku kofeinu. Kolik tedy můžete zrnek rozžvýkat? Dospělý jedinec by neměl překročit denní dávku 200 až 400 mg, čemuž odpovídá zhruba 30 kávových zrnek.

Káva prospívá našim játrům. Zdroj: Profimedia

Zdravotní benefity

Jedná se o koncentrovaný a velice snadno vstřebatelný zdroj kofeinu, což je přírodní stimulant, který povzbuzuje náš mozek a centrální nervový systém. Díky němu jsme plní energie, výkonnější, a dokonce i s lepší náladou.

Zároveň jde o jeden z nejsilnějších antioxidantů, podobné účinky vykazují i obsažené fenolové látky. Kávová zrna se podílejí na snižování rizik diabetu druhého typu a jsou účinné proti rakovinnému bujení a zánětům v těle. Podílejí se i na zajištění lepší imunity. A pokud hubnete, urychlí i úbytek nadbytečných kilogramů.

