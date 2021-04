Nepijte kávu po obědě, zaděláváte si na problém, varují odborníci

Káva je ideálním zakončením dobrého oběda, vychutnat si po jídle šálek kávy vypadá jako dobrý nápad. Jenže celá řada odborníků s tím nesouhlasí. Jednak může doznívající účinek kávy poškodit noční spánek, ale především může její pití blokovat vstřebávání některých látek, hlavně železa.

Pití černé kávy je pro mnoho lidí rituálem, bez nějž si život neumí představit. A není divu, kofein je totiž návyková látka, takže pokud ji budete pravidelně přijímat, tělo ji začne vyžadovat. Podle některých studií může vznikat závislost už při pravidelné konzumaci asi 100 mg kofeinu denně, to jsou zhruba dva menší šálky. Takže jestli se vám pravidelně naskládá šálků pět a více, nemusíte moc pochybovat. Ostatně můžete si to snadno vyzkoušet – abstinenční příznaky začínají projevovat už po 24 hodinách. Ale pozor, kofein není jen v kávě, pokud tedy chcete opravdu abstinovat, buďte obezřetní a dejte si pozor i na jiné zdroje.

Káva zvyšuje bdělost a potlačuje pocity únavy a vyčerpání Zdroj: Reda.G / Shutterstock.com

Káva po ránu

Zdravá snídaně dokáže naše tělo správně nastartovat, kávu na lačno vynechte Zdroj: shutterstock.com Ke kávě často vzhlížíme jako k životabudiči. A skutečně, kofein povzbudí metabolismus a můžete mít pocit, jakoby se do žil vlila nová energie. Proto lidé často sahají po kávě hned po ránu, aby se vůbec probrali. Tady pozor na dvě věci, tou první je káva na lačný žaludek. Káva způsobí zvýšení hladiny krevního cukru. Proto se také cítíme „nabití“. Jenže naše tělo na to okamžitě reaguje, slinivka začne produkovat inzulin, a to je pro ostatní orgány, hlavně žaludek, pokyn nastartovat. Spustí se všechny procesy vedoucí k získání co nejvíce energie z potravy. Jenže žádná není, takže žaludek dostane pořádně zabrat a „běží“ naprázdno. Není asi třeba říkat, že mu to rozhodně nesvědčí.

Může vás zajímat Zdraví Jablečný ocet a jeho zdravotní účinky: Komu prospívá a komu naopak škodí? Zdraví Zákeřné potraviny:Jídla, která považujeme za dietní, ale jsou to kalorické bomby

Nakopne metabolismus

Abychom kávě úplně nekřivdili, určité pozitivní účinky na naše tělo má. Umí – podobně jako například chilli – zrychlit náš metabolismus. Proto může být pomocníkem i při redukci váhy. Ostatně, většina prodávaných spalovačů tuků kofein obsahuje. Obecně platí, že káva také zlepšuje činnost mozku (právě mozek totiž potřebuje nejvíce energie ze všech orgánů v těle a bere si ji výhradně z cukrů) a pomáhá se lépe soustředit. Jenže, řada odborníků varuje, že povzbuzující účinek kávy obvykle velmi rychle odeznívá. A tak jako u všech drog, po fázi nabuzení přichází útlum. A ten bývá ještě horší než předtím. To vede k další kávě a koloběh se opakuje. Navíc, podobně jako u dalších návykových látek, i tady vede závislost ke snižování citlivosti. Dávka se tak musí neustále zvyšovat, abyste její účinek vůbec vnímali. Nakonec si tak dáváte další a další kávu a bez výsledku.

Když je antioxidant vítán

Můžete zkusit se bez kávy obejít, ale nezapomeňte doplnit antioxidanty přísunem ovoce a zeleniny Zdroj: monticello / Shutterstock.com Hlavní problém, který přímo souvisí s pitím kávy těsně po jídle, je však jinde. Určitě víte o tom, že antioxidanty jsou pro lidské tělo prospěšné. A je to pravda, likvidují totiž (mimo jiné) tak zvané volné radikály, což jsou látky pravděpodobně výrazně přispívající ke vzniku rakovinového bujení, alespoň u některých typů nádorů. Takže potraviny obsahující antioxidanty bychom měli konzumovat často. Má to ale háček, antioxidanty ovlivňují i vstřebávání jiných látek, někdy i těch zdraví prospěšných. Hned několik studií naznačilo, že skvělá káva hned po dobrém obědě může způsobit, že tělo z jídla přijme až o 80 procent méně železa. To je skutečně dramatické číslo. Podobné účinky má také na některé další minerály, zejména hořčík, vápník, a také zinek, který zejména na jaře hodně potřebujeme.

Dejte si na čas

Takže kdy kávu pít? Káva po obědě by nemusela být špatný nápad, pokud byste na oběd měli dost času. Dáte dobré jídlo, posedíte se spolustolovníky a možná sníte nějaký lehčí dezert. Zkrátka, když nebude pospíchat a od konce jídla uplyne alespoň hodina. Pak už bude většina minerálů tělem zpracována a káva tolik neuškodí. Přesto je tu zase další háček – podle některých odborníků sice první „nakopávací“ fáze pomine poměrně rychle, ovšem účinek kofeinu může doznívat až 8 či 10 hodin. Takže na kávu po pozdějším obědě pozor, pokud se vám nedaří večer usnout.

Raději espresso

Jeden z českých nešvarů - turecká káva na český způsob. Zdroj: Tobik / Shutterstock.com Určitě neuškodí snížit dávku kofeinu, pomoci může hlavně vhodně vybraný druh kávy. Z tohoto pohledu je český „turek“ opravdu špatnou volbou. Káva se v něm louhuje až do posledního loku. Máte tedy jistotu, že kofeinu je v ní pořádná dávka (a s ním i spousta dalších látek, které do kávy nepatří). Podobně problematický je i další český zlozvyk, připravovat větší kávu tak, že voda protéká sítkem s kávou klidně i minutu nebo dvě. I v tomto případě se vylouhuje kofeinu opravdu hodně. V Itálii se dělá káva lungo zásadně tak, že se klasické espresso dolije vařící vodou. V některých restauracích vám dokonce přinesou vodu zvlášť a velikost kávy nechají na vás.

Proč to? Je to jednoduché. Kofein se začíná z kávy uvolňovat asi po 20 sekundách louhování. Přitom klasické italské espresso by mělo mít objem 30 ml a voda přes kávu by měla téct přesně 30 sekund. Takže kofein dostane pouhých 10 sekund na to, aby se do vašeho šálku dostal. Jeho obsah v espressu tak není nijak velký a je rozhodně menší než ve většině ostatních způsobů přípravy. Další možností je kávu nahradit třeba obilnými variantami či čajem. Ale pozor, pravý černý čaj má účinky velmi podobné, takže i tady budete muset hledat alternativy.

Zdroj: www.gulfnews.com, www.fearlesseating.net, www.idnes.cz,

www.prazskypatriot.cz