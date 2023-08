Jak se vyhnout demenci: 5 jednoduchých každodenních návyků

„Proti věku není léku,“ zní staré známé přísloví. Musíme s ním bohužel souhlasit, ale také máme možnost bojovat alespoň s jeho nepříjemnými doprovodnými příznaky. Stále častěji se k nejrůznějším neduhům přidává také demence či Alzheimerova choroba. Co můžeme dělat proti jejich rozvoji nebo jak případný nástup zpomalit? Je toho dost a stojí za to na svém duševním zdraví zapracovat.

Duševní zdraví, které nám vydrží až do vysokého věku, není bonusem jen pro daného člověka samotného, ale i pro jeho okolí. Se ztrátou kognitivních schopnostní je člověk stále více odkázaný na pomoc druhých, a pokud jeho cesta nakonec nepovede do některého ze specializovaných ústavů, musí se jeho rodina připravit na mnohdy i celodenní směny. Tomu bychom se měli snažit předejít. V některých případech to samozřejmě není možné, ale mnohé problémy lze odvrátit nebo i zmírnit několika jednoduchými denními návyky, které jsou v důsledku navíc i příjemné a prospěšné pro celé tělo – nejen pro mozek. Co tedy můžeme pro své duševní zdraví udělat?

Strava je základ

Všichni víme, že příčinou mnoha problémů je nevhodná strava. Vede nejen k obezitě, ale také k oběhovým i dalším problémům, a dokonce i ke zhoršené funkcí nervové soustavy. Pokud si tedy chceme uchovat zdravý rozum do vysokého věku, bude dobré již nyní zhodnotit a případně přehodnotit jídelníček. Je v něm příliš mnoho kupovaných hotových jídel? Pryč s nimi.

Ideální bude strava na středomořský způsob, tedy mnoho čerstvých jednoduše upravených potravin, ryby, zelenina, bylinky a zdravé tuky. Za takovou změnu nám nepoděkuje nejen naše postava, ale také mozek, který tak dostane mnohem více prospěšných výživných látek.

Stáří v pohodě a s jasnou myslí stojí za malou změnu v životě Zdroj: Pixabay

Bez pohybu to půjde těžko

Se zdravým životním stylem souvisí také nezbytný pohyb. Nemusíme být přímo vrcholovými sportovci, ale pár minut cvičení nebo alespoň protahování či rychlejší chůze 20 minut denně pravděpodobně nikoho nezabije. Proto bychom si měli ve svém denním programu vyčlenit dostatek času i na tyto aktivity. Znovu – stejně jako v případě zdravé stravy - tady půjde ruku v ruce prospěch tělesný i duševní.

Vyhýbejte se stresu

S psychickým zdravím úzce souvisí i „klid v duši“, tedy pokud možno eliminace stresu a situací, které jej mohou vyvolat. Jak toho dosáhneme? Zamyslete se nad tím, zda je nutné každý večer sledovat zprávy v televizi, plné negativních informací. Zkuste se zamyslet i nad tím, jestli je vaše zaměstnání nebo pozice v něm skutečně tím, co vás naplňuje a po čem toužíte.

Dojdete-li k závěru, že jste prací spíše vysáváni než naplňováni, bude načase změnit místo. Někdy to není jednoduché a nemusí to být okamžitě, ale už jen příprava na takovou změnu, odhodlání a vědomí, že bude časem líp, vaši psychiku uklidní.

Kamarádi jako lék

Stejně tak budou mít dobrý vliv na zdraví mozku klidné a pozitivní vztahy. Skupina kamarádů, na jejichž společnost se můžeme těšit, udělá své. Dodá nám pocit sounáležitosti a klidu, který mozek tolik potřebuje pro správný chod. Pokud mu budeme nabízet takovouto „potravu“, můžeme se podle odborníků těšit na lepší stáří s jasnou myslí. To samé samozřejmě platí také o rodině, která je základem téměř všeho.

Rozhádaní partneři, neshody s dětmi či rodiči, to všechno se nám jako bumerang vrátí ve stresu, kterého se, jak víme, chceme vyvarovat. Někdy je proto lepší spolknout jízlivou poznámku a dát přednost nejen klidu v rodině, ale i svému vlastnímu duševnímu zdraví. Vždyť právě rodina jsou ti lidé, na jejichž bedrech by v budoucnu ležela péče o jejího nemocného člena.

Cíl života je důležitý

A nakonec: každý život by měl mít svůj účel a cíl. Nemusí to být zisk Nobelovy ceny nebo pokoření osmitisícové hory. Může to být docela obyčejná touha dožít se s jasnou myslí pravnoučat, dokázat pomoci vlastním dětem s péčí o jejich potomky, zvelebit již tak krásnou zahradu nebo třeba ještě deset let vést modelářský kroužek. Je docela jedno, jakou smysluplnou aktivitu a cíle si v životě vybereme.

Důležité je se jich držet a stále se posouvat. Není přece daný věk, kdy by měly radosti života skončit. Pro to, abychom žili život skutečně naplno s ve zdraví bez projevů demence, měli bychom se snažit nezlenivět, neodevzdat svoje příští dny osudu a prostému běhu času. Je to náš život a jen my si ho můžeme buď užít nebo jej jen dožít.

Zdroje: alzheimers, nhs, sixtyandme,