Kdy cvičit, abyste nejvíc zhubli? Poučte se výsledky studie, která překvapila i odborníky. Cvičení ráno a večer má různé výsledky především u žen!

Kdy cvičit? Odpoví vám studie!

Je lepší cvičit ráno nebo večer? Samozřejmě, že hlavní je cvičit. Ideálně pravidelně a dostatečně často. Kdy si každý z nás na cvičení najde čas je otázkou. Někdo upřednostňuje začít den během nebo cvičením, jiní mají čas po práci a večer, když mají většinu povinností za sebou. Na různé druhy cvičení a také denní dobu si posvítili vědci a došli k velmi zajímavým výsledkům.

Tento příspěvek má něco přes sedm minut, ale je velmi zajímavý a dozvíte se v něm nejen překvapivé výsledky studie, ale také řadu dalších zajímavých informací. Tento příspěvek pro vás připravil YouTube kanál BBC Global.

Překvapující výsledky rozsáhlé studie

Tato studie, která byla publikovaná v odborném časopis Frontiers in Physiology v roce 2022, byla zásadní pro zjištění, jak funguje lidské tělo a reaguje na různé typy cvičení prováděné ráno nebo večer. Samozřejmě cílem bylo sledovat, jak se cvičení odráží na změnách tělesné váhy, respektive úbytku tuků a nabírání svaloviny. Konečně šlo o větší studii, které se účastnili jak muži, tak i ženy, trénink zahrnoval různé typy fyzické aktivity a také trval poměrně dlouho.

Sledování 57 účastníků po 12 týdnů přineslo velmi zajímavé výsledky, se kterými ani odborníci nepočítali. Studie má nakonec výmluvný název „Ranní cvičení snižuje množství břišního tuku a krevní tlak u žen; večerní cvičení zvyšuje svalovou výkonnost u žen a snižuje krevní tlak u mužů.“

Výsledkem je zjištění, že různá doba tréninku vede k různým výsledkům, nicméně vždy jsou v nějakém ohledu pozitivní. Ženy cvičící ráno hubnou více v pase a celkově se jim podařilo zhubnout ještě o 3 % více tuku než skupině žen, které cvičily večer. Nicméně večerní skupina získala více svalstva.

U mužů večerní skupina měla nižší hladinu cholesterolu, také nižší tlak a rychlejší spalování, a to až o 28 % více než ranní skupina mužů. Co se týče tvorby svalstva či úbytku tuků, nebyly u mužů naměřené rozdíly specifické pro ranní nebo večerní skupinu.

close info Freepik zoom_in Ať už ráno nebo večer, cvičení má vždy pozitivní dopad.

A jak je to s úbytkem na váze?

Pokud bychom se však vrátili k otázce, ve kterou konkrétní dobu dochází k největšímu úbytku na váze, pak by odpověď zněla, že u účastníků 12 týdnů pozorovaných skupin nedošlo k žádným úbytkům. Jak je to možné? Co shodili v tuku nabrali ve svalech!

A teď už je jasné, že číslo na váze skutečně nereprezentuje dost dobře to, čeho se snažíme cvičením dosáhnout, byť jde o hezkou postavu a štíhlý pas.

Zdroje: denik.cz, express.co.uk, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov