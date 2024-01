Sen každého člověka je vést dlouhý a zdravý život. Tomu můžete dopomoci, když budete jíst ve správný čas. Podle studie tím můžete opravdu pomoci svému srdci. Jak na to? Pravidla jsou snadná, podívejte.

Vést dlouhý a zdravý život chce prakticky každý. Jak tomu ale jít naproti? Kámen mudrců zatím vynalezli pouze v Harry Potterovi. Jaký je tedy správný klíč, abyste tu byli co nejdéle, a zároveň překypovali zdravím? Základem je životospráva. Je důležité dodržovat psychohygienu, nenechat stres, aby vámi lomcoval, spát alespoň osm hodin denně. Dále je velice podstatné se zaměřit na fyzickou aktivitu během vašeho každodenního života a zároveň si dopřávat dostatek klidu a relaxu. Jedna z nejdůležitějších věcí je samozřejmě strava.

Na nejzdravější jídla do diety se můžete podívat na Youtube kanále Aleš Lamka - Fitness:

Zdroj: Youtube

Správná strava

Již několik let se vedou debaty o tom, jak se vlastně stravovat. Jíst nebo nejíst maso, a případně jak často, kolik jíst zeleniny a ovoce, kolik konzumovat alkoholu, zda-li jíst vejce, která mají velký obsah cholesterolu a podobně. To, co jíst a nejíst je samozřejmě důležité a na vaše zdraví to má silný vliv. Ovšemže v podvědomí máte zakódované základní věci typu - zelenina je zdravá, proto ji nebudu vyřazovat z jídelníčku, někdy přidám i ovoce, jedno maso týdně je zdravé, a když budu chtít, dám si k večeři skleničku vína. To vše je naprosto normální a naprosto v pořádku. Ale mějte na paměti, že i čas, kdy jíte, je pro vaše zdraví nesmírně důležitý.

close info Profimedia zoom_in Vyvážená strava je jeden z nejdůležitějších klíčů ke zdravému a dlouhému životu.

Jídlo a hodiny

Každý den by měl začít snídaní. O víkendu se hodiny mohou trochu lišit, to dá rozum, každý si rád přispí. Ale snídaně je jedno z nejzákladnějších jídel dne a je zásadní, abyste ji nepřeskakovali. Každopádně alespoň během pracovních dnů byste měli jíst snídani kolem osmé hodiny ráno. Francouzská studie totiž ukázala, že pozdní snídaně by mohla způsobit kardiovaskulární onemocnění, pokud se to u vás stane až příliš častým zvykem. Co se týče večeře, platí v podstatě to samé. Ideální je se najíst před osmou hodinou večer. Pamatujte, že pravidelnost je klíčem k úspěchu. Když si vaše tělo zvykne jíst pětkrát denně přibližně ve stejný čas, je mnohem méně pravděpodobné, že se u vás vyskytnou potíže se srdcem. Když budete jíst pravidelně, vaše tělo také bude všechno jídlo vstřebávat mnohem lépe. Tato pravidla jsou vlastně takovým kamenem mudrců pro nás smrtelníky. Nekonečně dlouhý život vám sice nezaručí, ale je to klíč k tomu, abyste byli dlouho zdraví a spokojení.

