I když se nám to vůbec nemusí líbit, stárnutí je zkrátka přirozený proces, jemuž se nikdo nevyhne. Přesto jsou lidé, na nichž se zub času podepisuje přece jen mírněji než na druhých. Může za tím stát genetika, nebo také životní styl. V určitém věku se ale změnám ve tváři vyhne jen málokdo…

Ačkoliv se první jemné vrásky v obličeji mohou začít objevovat už kolem třicátého roku věku, k výraznějším proměnám tváře dochází podle dermatologů a dalších odborníků na lidskou schránku mezi 40. a 50. rokem věku.

V této době si alespoň základních změn všimne každý z nás. Vrásky se prohlubují, pružnost pokožky už dávno není taková, jako kdysi, objevit se mohou dokonce první tmavší skvrnky. Proč se to vlastně děje a můžeme se proti tomu bránit?

Video o fázích stárnutí obličeje najdete také na youtube v kanálu petralovelyhair:

Zdroj: Youtube

Genetika i v nější faktory

Na stárnutí pleti zvláště v obličeji mají vliv jak genetické dispozice, tak i působení vnějšího prostředí a samozřejmě také životní styl. Ať už ale žijeme jakkoliv, začne po čtyřicítce klesat produkce kolagenu a elastinu, tedy látek, které udržují pokožku svěží a napnutou. Není tedy divu, že vrásky dostanou zelenou a dříve pevné kontury obličeje se začínají měnit.

Hormony mohou za mnohé problémy

Kromě již uvedeného problému dochází v tomto období také k hormonálním změnám v těle, zvláště hladina estrogenů se snižuje. A to je další z důvodů, pro který pokožka začíná vysychat a ztrácí svoji pevnost. Ve spojení se stále se zpomalující možností obnovy odumřelých buněk nám tak život dopřává první opravdovou lekci stárnutí, kterou zkrátka nepřehlédneme.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Obličej zkrátka stárne - i když se budeme snažit sebevíc

Tuk, o který nechceme přijít

A aby toho všeho nebylo málo, začínají se ve zmiňovaných letech pomalu vytrácet dřívější zásoby podkožního tuku, který sice ve velkém množství rozhodně nechceme, ale v rozumné míře dokáže po delší dobu vyrovnávat první vrásky. S jeho mizením není nic, co by jim bránilo se projevit naplno.

Život už je takový...

S čím tedy musíme raději předem počítat, abychom se po čtyřicítce lépe vyrovnali se změnami, jež jsou zkrátka neodvratné bez větších zásahů a případně i skalpelu? Určitě to jsou již několikrát zmiňované hlubší či mělčí vrásky, ale také prohlubování přirozených rýh v obličeji a kruhů pod očima, objevení se tmavších skvrn a obecně ochabování kůže na bradě a kolem úst.

Není to příjemné pomyšlení, ale ať se budeme snažit sebevíc, alespoň některý z těchto projevů stárnutí se s největší pravděpodobností objeví, pokud nemáte ve své genetické výbavě skutečně zázračný zápis.

Zkusme zpomalit stárnutí

Zastavit tento proces nemůžeme, ale jak dobře vědí dermatologové, kosmetičky i plastičtí chirurgové, je možné pokusit se o jeho zpomalení. Jak? Jistě jste již slyšeli o důležitosti ochrany pleti proti slunečním paprskům. Dnes již je dávno pryč doba, kdy se urozenější dámy nevydaly v létě ven bez slunečníku.

Zato ale máme krémy s ochranným faktorem, na které bychom neměli zapomínat ani v zimě. Sluneční paprsky na pokožku působí i ve dnech, kdy se právě nepotíme horkem. Pronikají i podmračeným dnem, a tak si zkrátka zvykněme, že se součástí naší kosmetické rutiny stanou také tyto krémy.

Hydratace a výživa

Ošetření pleti musí zahrnovat také nezbytnou hydrataci a na trhu je také dostatek krémů s tak zvaným anti-aging účinkem. Určitě známe kyselinu hyaluronovou, které jsou připisovány bezmála kouzelné účinky, ale takových látek je více. Vyberte si přípravek, který vám bude nejvíce vyhovovat a nezapomeňte jej používat.

Je to z velké části na nás samotných

Kosmetické přípravky zařídí hodně, ale musíme jim také pomoci. Jak? Samozřejmě zdravým životním stylem s dostatkem pohybu, díky němuž se zlepšuje krevní oběh, prokrvení pokožky a její zásobování důležitými živinami.

Aby měla krev co distribuovat do těla, musíme se také zdravě stravovat, nezapomínat na minerály, zdravé mastné kyseliny a také antioxidanty. A pro co nejsvěžeji vypadající pokožku je také třeba, aby byla dostatečně odpočinutá. Dopřejte si denně alespoň sedm, ale lépe osm hodin spánku. Uvidíte, jak velkého rozdílu si brzy všimnete při pohledu do zrcadla.

