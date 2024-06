Důležité je vědět nejen kolik, ale také kdy! Voda je bezesporu důležitou tekutinou, i když se dá pít všelicos. Víte také, kdy bychom měli vodu pít?

Pijte vodu, pijte pitnou vodu...

Už jste se také setkali s prohlášením, že jako děti nás nejvíc zajímalo, kdy budeme moci pít kávu nebo alkohol, ale jako dospělí konečně chápeme, jak důležitá je voda? Samozřejmě, pít se dá i cokoli jiného, aby měl člověk dostatečný pitný režim a tělo náležitě hydratoval.

I voda se přepije, přestože je to přesně to, co naše tělo potřebuje, navíc bez přebytečných kalorií, cholesterolu nebo jiných problematických látek.

Co se stane, když budete pít pouze vodu po 30 dní, se dozvíte v tomto příspěvku na YouTube kanálu TOP Zaujímavosti.

Zdroj: Youtube

Kolik vody a kdy vypít během dne?

V minulých dekádách se vedly dlouhé debaty o tom, kolik vody bychom měli vypít, zda si tělo dokáže samo určit, kolik tekutin potřebuje, či zda je nutné jej napájet chtě nechtě od rána do večera. Obecně se má za to, že i když jsou nároky na tekutiny také individuální, minimum jsou dva litry vody, respektive zhruba 8 běžných sklenic vody.

Mužům se doporučuje konzumace až 3,7 litrů a ženám o přibližně litr méně.

Mezi tekutiny se počítají i tekutiny přijaté v potravě, káva a další nápoje, které nejsou nutně pouhou vodou. Odborníci sice souhlasí s tím, že tělo si dokáže hravě říci samo o dostatek tekutin, jenže žízeň, stejně jako hlad, jsme se mnozí naučili potlačovat a ignorovat, a proto je rozhodně vhodné sledovat příjem tekutin. Otázkou ale není jen kolik, ale také kdy pít vodu, respektive doplňovat tekutiny.

close info Profimedia zoom_in Vody nesmí být v těle ani moc, ani málo. Tvoří zhruba 60 % našeho těla.

Kdy nejlépe pít vodu?

Dlouhosáhlé debaty se například vedly o tom, zda je vhodné pít před jídlem nebo během něj, či zda je dobrý nápad pořádně se napít před spaním. Jak je to správně podle odborníků dnes?

První sklenici vody je vhodné vypít hned ráno, když vstanete. I když není horko, člověk ve spánku vypotí až překvapivě velké množství tekutin. Má se za to, že běžně je to mezi třemi až pěti deci za noc.

Od rodičů a hlavně prarodičů jste mohli slyšet, že před jídlem se pít nemá, někdy i během jídla ne a hlavně se vždy dbalo na to, aby se člověk řádně zasytil. Žijeme však v situaci, kdy už nestrádáme v poválečném období a obyvatelé západního světa trpí spíš nadváhou než podvýživou. Obavy o to, že díky konzumaci vody budeme málo jíst, jsou opravu zbytečné.

Dnes se běžně doporučuje vypít sklenici vody zhruba půl hodiny před jídlem. Nijak to neohrožuje trávení ani jiné pochody ve vašem těle. Voda naopak podpoří a započne trávící procesy.

Pít bychom měli rozhodně před, během i po sportovních nebo jiných fyzicky náročných aktivitách, protože potem o tekutiny tělo přichází, stejně tako jako když je nám horko.

Pít bychom měli také před horkou koupelí, ta totiž může zvýšit krevní tlak, což není vyloženě žádoucí. Doplněním tekutin bude tělo reagovat lépe a nedojde k takové zátěži organizmu.

Pokud chodíte na masáž, jistě vás i váš masér nabádá ke konzumaci vody po masáži, což se netýká ani tak doplnění tekutin, jako spíš vyplavení toxinů, zmírnění bolesti svalů a zlepšení proudění mízního oběhu.

Konzumace vody pomáhá i při únavě a rozhodně během nemoci. V obou případech dostatek tekutin napomáhá rychlejší úlevě a schopnosti organismu regenerovat.

Sklenici vody rozhodně může vypít také před spaním, nicméně večer byste neměli dohánět zanedbaný pitný režim. Během noci pracují ledviny méně, pití velkého množství tekutin může vést k zadržování vody, a navíc vás může během noci budit nucení na toaletu.

Zdroje: zena-in.cz, everydayhealth.com