Jablečný ocet není jen ingrediencí schovanou v poličce v kuchyni. Mnozí jej užívají v podstatě jako doplněk stravy a slibují si od něj mnohé blahodárné účinky na celé tělo. Vedou se ale spory o to, zda je nejlepší užívání ráno na lačno, anebo výhradně večer.

Jablečný ocet se používá na všelicos

Oblíbili jste si jablečný ocet? Jen málokterá kuchyňská surovina se používá k různým zdravotním problémům a neduhům tak často jako jablečný ocet. U nás sice není tak běžný jako v Severní Americe, nicméně rozhodně to není jen tamní tradiční ingredience. Jablečný ocet vyráběli a užívali jak lidé starověku, například Babyloňané, tak Evropané žijící ve středověku.

Od nepaměti se používá jako dezinfekce zevně a vnitřně především při různých zažívacích obtížích. Dnes je populární k podpoře trávení, posílení imunity nebo například pro lepší zdraví pokožky a vlasů. Často se o něm hovoří jako o prostředku podpory hubnutí a optimalizace hladiny krevních cukrů. Proto najdete jablečný ocet nejen v lahvích, ale také v tobolkách nebo kapslích, které se užívají jako doplněk stravy.

Jablečný ocet na lačno

Pokud jde o načasování, má se za to, že ráno na lačno je jablečný ocet ideálním prostředkem na podporu metabolismu a zdraví střevní mikrobioty. Konec konců je to fermentovaná tekutina, která obsahuje důležitá probiotika. Platí to především pro octy vyráběné klasicky čili pomalou dvojí fermentací.

Ráno je doporučované konzumovat jablečný ocet také v případě, že chcete regulovat krevní cukry a zvýšit pocit sytosti. Obvykle stačí přidat jednu či dvě čajovové lžičky octa do sklenice vody. Vznikne kyselý nápoj, který není velmi příjemný ke konzumaci, a proto se také ještě všelijak vylepšuje.

Ředěný jablečný ocet se doporučuje i během dne a večer

Z podobných důvodů se doporučuje konzumace octa před jídlem. Asi čtvrthodiny před jídlem byste měli pít zředěný ocet, pokud se obáváte příliš rychlého nárůstu glukózy v krvi. To může být důležité jak pro diabetiky, tak pro ty, kteří se snaží zhubnout. Příliš velké výkyvy hladiny cukrů totiž znesnadňují udržení dietního režimu, protože mohou vést k přejídání a chuti na sladké.

Konzumace octa ve večerních hodnotách nebo před spaním by měla zlepšit trávení, nicméně kyselost může být příliš vysoká a nesnesitelná pro ty, kteří trpí pálením žáhy či refluxem.

V každém případě nezapomínejte, že je vždy nutné ocet ředit vodou. Při konzumaci se snažte předejít kontaktu se zubní sklovinou. To je samozřejmě velmi důležité při časté pravidelné konzumaci, která může sklovinu nevratně poškodit.

