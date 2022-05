Kdy je nejlepší pít kávu? Rozhodně ji nepijte hned ráno, ani ihned po jídle

Pokud máte rádi kávu a nedokážete si bez jednoho či více šálků svůj den představit, možná vás bude zajímat, že ne všechny denní doby jsou vhodné pro její konzumaci.

Káva nejen chutná, byly prokázány i její pozitivní účinky na zdraví, tedy v případě, že to s konzumací kávy nepřeháníte. Dodá vám energii, potřebné antioxidanty a vitamíny, sníží riziko vzniku diabetu 2. typu, ale také Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby.

Pokud však pijete kávu více než 5x denně, vytvoříte si dříve nebo později toleranci ke kofeinu a jeho pozitiva ztratí na účinnosti, může vás bolet hlava, často doprovázená nervozitou a podrážděností. To jsou příznaky závislosti na kávě, se kterou byste měli něco udělat.

Ranní káva

Chcete-li, aby vašemu tělu kofein prospíval, naučte se pít kávu ve správný čas. Kdy pít kávu ráno?

Určitě ne hned po probuzení. Záleží totiž na hladině kortizolu, ta by měla být v době konzumace kávy nízká. Což po probuzení není, protože jakmile se začněte hýbat, začne kortizol rychle stoupat. Začne tvořit v těle stresovou reakci, což by bylo s dávkou kofeinu pro tělo spíše přítěží. Mohli byste si tak vypěstovat na kávu opačnou reakci - únavu. Navíc když do těla dostáváte kofein v okamžik, kdy ho tělo vůbec nepotřebuje, vytvoříte si proti němu odolnost.

Vstáváte třeba v 7 hodin? Kortizol začne stoupat tak o hodinu a půl později, vaše dopolední káva by tak měla přijít na řadu, až když kortizol klesne, to je v čase cca mezi 9:30 až 12. hodinou. A to ještě nějakou dobu po snídani. Tehdy bude také kofein nejúčinnější a povzbudí vás.

Odpolední a večerní káva

Neobejdete se bez odpolední kávy? Hladina kortizolu stoupá mezi 12. a 13. hodinou, takže odpolední kávu si dopřejte až v době od 14 do cca 17 hodin. Dáváte přednost večerní kávě? Proč ne, jen mějte na paměti, že poslední šálek byste si měli dát 6 hodin před spaním. Později raději volte kávu bez kofeinu.

