Chcete si zachovat co nejdéle bystrý mozek? Dejte na zajímavé tipy slavného neurologa. Poradí vám nejen, jak paměť trénovat, ale i to, kdy je dobré přestat pít alkohol.

Kladete si s přibývajícím věkem často otázku, jak si i ve vyšším věku uchovat bystrý mozek? Základem je dobře se stravovat, dostatečně spát i se aktivně hýbat, udržovat dobré mezilidské vztahy a co nejvíce se smát. Díky celkové správné životosprávě totiž podpoříte své celkové zdraví a budete také preventivně předcházet onemocněním mozku, která se vyznačují ztrátou mozkových buněk a zhoršující se funkcí tohoto důležitého orgánu. Inspirujte se Richardem Restakem a jeho radami, jak je možné nebezpečnou ztrátu paměti co nejvíce oddálit.

Kdo je Richard Restak

Tento americký neuropsychiatr, neurolog, provozuje svou soukromou lékařskou praxi v neurologii a neuropsychiatrii ve Washingtonu, DC. Je zde také zároveň klinickým profesorem neurologie na Fakultě medicíny a zdraví Univerzity George Washingtona. Stejně tak je slavným spisovatelem, který napsal 20 knih o různých aspektech lidského mozku. Dva z nich byly dokonce na seznamu bestsellerů The New York Times.

Restak radí svým pacientům, aby přestali s alkoholem nejpozději do 70 let.

Kdy přestat pít alkohol

Richard Restak se na základě své dlouholeté praxe vyjadřuje často i ke správnému životnímu stylu, který mozek značně ovlivňuje. Je názoru, že 40 % případů Alzheimerovy choroby, demence apod., lze úspěšně předcházet, nebo je oddálit. Je však nutné omezit rizikové faktory jako je špatná strava, nedostatek pohybu, kouření a nadměrné pití alkoholu.

Pokud si alkohol v malých dávkách sem tam dopřejete, není nutné se mu zcela vyhýbat. Ale jen do jistého věku. Podle WHO se za přijatelné množství považuje pro ženy 1 sklenka a za muže 2 dvě sklenky denně. Restak radí svým pacientům, aby přestali s alkoholem nejpozději do 70 let. „Ve věku nad 65 let máte obvykle méně mozkových neuronů, než když jste byli mladší, tak proč je riskovat? Alkohol je velmi slabý neurotoxin a není dobrý pro nervové buňky.“

Odpolední siesta

Restak je také velkým zastáncem krátkého odpoledního spánku. Posilující šlofík napomáhá mozkovým funkcím a může zvýšit schopnost zpracovat a uložit informace až desetinásobně. Měl by trvat asi tak 10 až 20 minut. Za tuto dobu se dostanete do první, maximálně druhé fáze spánku, což postačí, abyste se cítili odpočatí a mohli pokračovat ve svých dalších činnostech.

Trénujte mozek

„Umění paměti je umění pozornosti,“ říká Richard Restak. Také se vám stává, že přijdete do místnosti a najednou nevíte proč nebo pro co jste se tam vydali? Nebo zapomenete jméno známého kolegy, kterého jste jen trochu déle neviděli?

Jedná se o běžné výpadky paměti, které se objevují ve středním věku, ale bohužel se mohou začít stupňovat. Proto je dobré stále mozek trénovat a to vědomě. „Většina z těchto hříchů ztráty paměti jsou o nepozornosti. Zpravidla je mysl zaneprázdněna dalšími záležitostmi,“ dodává Restak.

Proto je vždy dobré, plně se soustředit přesně na to, co v tu chvíli opravdu děláte a vložit tuto informaci plně do paměti. Určitě se pravidelně věnujte kvízům, křížovkám a jakémukoliv pravidelnému vzdělávání, které je ve vašich možnostech.

Věnujte se kvízům, křížovkám a jakémukoliv pravidelnému vzdělávání, které je ve vašich možnostech.

Choďte pěšky

Pro správnou funkci mozku je také velice přínosný pravidelný pohyb. Zlepšuje totiž zdraví kardiovaskulárního systému, což snižuje riziko předčasného rozvoje demence a má pozitivní účinek na udržení zdravých mozkových buněk. Díky pohybu je celé tělo zásobované životadárným kyslíkem, a to i včetně mozku. A postačí i obyčejná chůze třikrát týdně po dobu 45 minut.

