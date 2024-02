Všichni asi znáte pravidlo, že zuby si máte čistit dvakrát a někdy i třikrát denně. Existují ale situace, kdy i sami zubaři uznávají, že byste si je opravdu čistit neměli. Jaké to jsou? Podívejte.

Každému z vás asi maminky a tatínkové kladli na srdce, ať si čistíte zuby alespoň dvakrát denně, jinak by se vám zuby zkazily. To je sice pravda a zuby byste si opravdu čistit měli, ale existují i situace, při kterých je dobré se čištění zubů zásadně vyhnout. A nejsou to neobvyklé situace, některým se stávají velice často.

Video návod, jak si správně vyčistit zuby, najdete na Youtube kanále FN Motol:

Zdroj: Youtube

Kdy si nečistit zuby

Existují dva typy lidí – ti, kteří si čistí zuby před snídaní a ti, kteří si je čistí po snídani. Jenže čistit si zuby hned po snídani není dobrý nápad. Poté, co sníte snídani, zůstanou vaše ústa po určitou dobu velice kyselá. To znamená, že když si hned po snídani dáte do pusy kartáček, budete kyselinou třít o zuby. Kyselina tak bude útočit a je nadmíru pravděpodobné, že se zuby poškodí. Proto, pokud si čistíte zuby po snídani, doporučuje se alespoň půl hodiny počkat, než si je vyčistíte. Další situace, kdy je čištění špatný nápad, je po konzumaci sladkého. Znáte ten pocit, kdy spořádáte hodně bonbonů, vaše ústa jsou plná slin a cítíte lepkavou pachuť vámi spořádaných sladkostí? Většinou si přesně s tímto pocitem máte chuť zuby vyčistit. Ale není to dobrý nápad. Stejně jako po jídle, i sladkosti zanechají v ústech kyselou pachuť. A pokud si vyčistíte zuby hned poté, sklovina se poškodí a kyselina vám je bude rozleptávat.

close info Profimedia zoom_in Zubaři varují, abyste si nečistili zuby hned poté, co dojíte sladkosti. Můžete si tím tak poškodit sklovinu.

Extrémní případ

Toto bude pro většinu lidí velice šokující zpráva. Ale ani po zvracení byste si neměli čistit zuby. Je to sice nechutné, ale je to tak. Obsah žaludku je velice kyselý. Už když se vám dostane do úst, je to pro zubní sklovinu veliký problém. Ale když ho ještě rozetřete kartáčkem po vašich zubech, bude vaše sklovina pod dvojnásobnou námahou. Proto je lepší, když si po zvracení pořádně vykloktáte, abyste odstranili nepříjemnou pachuť z pusy, a poté chvíli počkáte, než se pustíte do čištění.

Zdroje: www.lekarna.cz, www.profimed.cz