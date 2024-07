Také je berete všechny naráz nebo prostě, kdy vám vyjde čas? I u vitaminů a potravinových doplňků byste měli vědět, kdy a kolik brát, abyste z nich měli opravdu užitek.

Jak a kdy si vzít vitaminy?

Užíváte pravidelně konkrétní vitaminy nebo upřednostňujete multivitaminové směsky, které nabízejí široké spektrum všech důležitých vitaminů i minerálů? V obou případech by vás mělo zajímat, jak správně tabletky užívat.

Kdy je na vitaminy a minerály ten správný čas vám prozradí v tomto příspěvku z YouTube kanálu Dr. Eric Berg DC.

Zdroj: Youtube

Co byste měli vědět o rozpustnosti vitaminů?

Možná, že vás na to upozornila při nákupu také lékárnice. Některé vitaminy je vhodné užívat s jídlem. Je to proto, že konkrétní vitaminy jsou rozpustné v tucích, a právě ty byste měli tělu dodat v potravě. U ostatních nejsou důležité tuky, ale voda a tu přirozeným způsobem přijímáme během celého dne. U vitaminů rozpustných ve vodě tedy není nutné na něco čekat. Do které skupiny patří vitaminy, které užíváte?

V tucích rozpustné vitaminy, které byste měli ideálně užívat s jídlem nebo po něm, jsou tyto. Můžete si všimnout, že vitaminy běžně označované velkým písmenem a číslem mají také různé alternativní názvy, případně označení úzce související s těmito vitaminy, abyste se lépe zorientovali.

Vitamin A nebo také axeroftol, retinol, vniká z provitaminu A potažmo betakarotenu

Vitamin D nebo také kalciferol, D2 čili ergokalciferol, D3 čili cholekalciferol

Vitamin E nebo také tokoferol

Vitamin K nebo také K1 fylochinonem K2 menachinon či menatrenon

Ve vodě rozpustné, tedy konzumovatelné kdykoli a jen zapité sklenicí vody, jsou:

Vitamin C nebo také kyselina askorbová, ale i E300

Vitamin B1 nebo také tiamin i aneurin

Vitamin B2 nebo také riboflavin

Vitamin B3 nebo také niacin

Vitamin B5 nebo také kyselina pantothenová

Vitamin B6 nebo také pyridoxin

Vitamin B7 nebo také biotin či vitamin H

Vitamin B9 nebo také kyselina listová

Vitamin B12 nebo také kobalamin

close info 1989studio / Shutterstock zoom_in Víte, kdy užívat vitaminy?

Neškodné vitaminy? Dejte si pozor i na dávkování

Platí pro užívání vitaminů nějaká další pravidla? Ano, jistě! Například je důležité dodržovat doporučenou denní dávku.

Někdy se říká, že přebytek vitaminů vyjde z organismu močí, a proto se není třeba obávat o překročení dávkování. Není to však docela přesné. Extrémní dávky některých vitaminů mohou způsobit akutní zažívací potíže, návaly horkosti a vyrážku, ale také poškození důležitých orgánů.

Možná je i nežádoucí reakce s některými léčivy a vyvarovat byste se měli rozhodně také doplňkům stravy, které jsou prošlé či skladované nesprávným způsobem.

Zdroje: indianexpress.com, health.clevelandclinic.org