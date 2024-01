Naše tělo potřebuje pro své správné fungování a dobrou imunitu vitamíny. Aby plnily svou náležitou funkci, měli byste vědět, v kterou denní dobu je užívat.

Dostatek vitamínů hraje pro náš organismus podstatnou roli, a právě teď v zimě to platí dvojnásob. Jsou jedny ze základních katalyzátorů biochemických reakcí a tím se významně podílejí na fungování metabolismu. Pokud v těle vitamíny dlouhodobě scházejí, dochází k narušení enzymatické rovnováhy. Proto je nutné vitamíny doplňovat, a to v podobě správně zvolených potravin nebo formou tabletky. Dejte si však pozor na to, kdy a jaké vitamíny konzumujete.

Chcete vědět, které 3 vitamíny jsou pro vaše tělo v zimě nezbytné? Podívejte se na toto YouTube video na kanále Doctors' Circle World's Largest Health Platform:

Zdroj: Youtube

Večer nebo ráno?

Náš organismus přijímá vitamíny během celého dne z jídla, které konzumujeme. Zpravidla jich však není takové množství, které ke správnému fungování potřebuje. Pokud je tedy chcete do těla doplňovat, je nutné je užívat správně, abyste z nich vytěžili maximum. Které vitamíny tedy užívat večer?

close info Shutterstock zoom_in Pokud potřebujete vitamín D využít pro zdraví kostí, berte ho vždy večer, a to současně s vápníkem a magnesiem.

Vitamín D

Přestože můžete tento vitamín užívat kdykoliv během dne, pokud ho potřebujete využít pro zdraví kostí, berte ho vždy večer a to současně s vápníkem a magnesiem.

Vitamín E

Mezi „večerní“ vitamíny můžete zařadit také vitamín E. Jestliže patříte mezi jedince, kteří mají potíže s usínáním a spánkem, dejte si „éčko“ po večeři. Kromě jiného se jedná o výborný antioxidant.

Hořčík a vápník

Jako doplněk stravy na noc můžete užívat také hořčík a vápník. Tyto dva minerály totiž pomáhají při svalové kontrakci a relaxaci a jejich nedostatek přispívá k poruchám spánku. A které vitamíny je lepší užívat ráno a během dne?

Vitamín A

Tento vitamín se podílí na dobrém stavu naší pokožky a také na kvalitě našeho zraku. Vitamín A je rozpustný v tucích, proto je potřeba jej užívat po jídlech, které obsahuje kvalitní tuky. Nejlépe po konzumaci plnotučných mléčných výrobků, avokádu či hrsti ořechů.

Vitamín B

Vitamín B se v našem těle podílí na kvalitě zdravé pokožky, nehtů i vlasů a dobré funkci imunitního systému. Často jej potřebují doplňovat vegani. Výhodné je užívat skupinu více vitamínů B najednou, protože jejich účinky se vzájemně podporují a zesilují. Lze je užívat s jídlem i bez jídla, jedinou výjimkou je však B12, který se lépe vstřebává s jídlem. Přestože lze tento vitamín doplňovat i večer, u některých jedinců může zhoršovat spánek. Obvykle se doporučuje brát „béčko“ ráno, nejlépe hned po probuzení a společně se snídaní.

close info Profimedia zoom_in Vitamin B se v našem těle podílí na kvalitě zdravé pokožky, nehtů i vlasů a dobré funkci imunitního systému.

Vitamín C

„Céčko“ je jedním z nejdůležitějších vitamínů v našem těle. Dokonale posiluje obranyschopnost organismu a účinně snižuje míru únavy a vyčerpání. U vitamínu C moc nezáleží na době, kdy ho užíváte. Pokud však máte citlivý žaludek, nejezte ho nikdy nalačno. Jestliže chcete plně využít jeho antioxidační účinek, vezměte si ho během snídaně.

Zdroje: www.tn.nova.cz, www.medium.seznam.cz, www.womanonly.cz