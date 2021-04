Obezitologové radí: Proč byste neměli hubnout v zimě a nechat to až na duben

Trápí vás nějaké to kilo navíc, zkoušíte každý rok začít předsevzetím, že zhubnete a nedaří se? Možná vás potěší, že v tom zdaleka nejste sami. Prozradíme vám, proč obezitologové radí nejčastější novoroční předsevzetí raději o pár měsíců odložit.

Novoroční předsevzetí si někdy v životě dá přibližně polovina obyvatel České republiky. A protože průměrný Čech přes Vánoce přibere dva až pět kilogramů, není divu, že v desítce nejčastějších novoročních předsevzetí se objevují hned tři, která úzce souvisí s redukcí váhy. Na prvním místě lidé uvádějí předsevzetí začít hubnout, které následuje přání zdravě jíst. Naopak odhodlání více sportovat se objevuje až o několik příček dál.

Novoroční hubnutí odložte na duben

V zimě prý však začínat s hubnutím není zrovna ideální. Své o tom ví obezitolog a přednosta III. interní kliniky všeobecné Fakultní nemocnice v Praze Prof. Štěpán Svačina. Profesně se věnuje především metabolickým onemocněním, diabetologii a obezitologii. Má tedy možnost vidět, jak taková předsevzetí nejen začínají, ale i to, jak rychle končí. Profesor Svačina odhaduje, že v zimě se hubnutí podaří sotva třetině lidí. Důvodem bývá mj. i to, že během mrazivých krátkých dní nemají chuť zařadit do jídelníčku více zeleniny a ani k ohybu nemají velkou motivaci.

Věčné téma - hubnutí. Zdroj: www.shutterstock.com

Proto doporučuje taková předsevzetí posunout o tři čtyři měsíce, tedy na začátek jarních měsíců, kdy je venku příznivější počasí na sportování a na trhu se nabízí i více čerstvých potravin, včetně zeleniny. Ze své praxe má zkušenost, že přibližně třetina hubnutíchtivých lidí se přijde poradit, jak nejlépe dosáhnout svého cíle a už se nikdy nevrátí. Druhá třetina svůj boj s obezitou svádí statečně a poctivě. A pak je ještě třetí skupina, tedy lidé, kterým se chvíli daří hubnutí, ale po chvíli zas začnou přibírat.

Může vás zajímat Zdraví Jak zhubnout bez diet, pomalu, ale jistě a natrvalo Zdraví Kdy už je na čase začít hubnout a kdy jsou kila navíc nepříjemná pouze psychicky

Jednoduchý recept na hubnutí

Ať se nám to líbí nebo ne, základní poučka pro hubnutí je neúprosná. „Zhubnout se nedá jinak než tím, že snížíme příjem kalorií a zvýšíme jejich výdej. Začít se dá jakoukoli dietou, která povede k tomu, že člověk bude méně jíst,“ zdůrazňuje profesor Svačina. A dodává: „Pokud se k tomu ještě budeme trochu více pohybovat, je to dobré. Ale pozor: bez pevné vůle, přísnosti k sobě nezhubneme.“

Hubnutí do plavek je skvělá výzva

Mnoha lidem pomáhá, pokud své předsevzetí spojí se silnou motivací. K takovým patří „hubnutí do plavek“. K vidině blížícího se léta, které bývá spojené s koupáním a cestováním, patří i touha, abychom mohli své poodhalené tělo skutečně bez uzardění na plovárně vystavit pohledům ostatních.

Zdroj: www.novinky.cz, www.denik.cz, www.idnes.cz