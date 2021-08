Nečekané použití kečupu: Nejlevnější pleťová maska, dokonalý čistič a další

Neexistuje snad domácnost, ve které by se nenacházel kečup. Milují ho děti i dospělí, a i když se to mnoha renomovaným kuchařům nelíbí, dochucují si s ním jídlo téměř všichni. Nemusíte ho však používat jen v kuchyni, kečup umí i jiné věci. A jaké? To vás dozajista překvapí!

Většina z nás zná kečup jako oblíbenou omáčku, kterou dochucujeme jídlo, ale nemusí to být jen takhle. Kečup můžete použít i jako čistící prostředek.

Možná se vám to zdá uhozené, ale vážně to funguje. Buďte ale obezřetní a nejprve vyzkoušejte kečup v malém množství a na skrytém místě, abyste si případně čištěnou věc nezničili. Občas může totiž dojít k nepředvídatelné reakci.

Kečup je účinný díky kyselině octové

Jde vlastně o to, že téměř všechny recepty na výrobu kečupu obsahují ocet. A právě kyselina octová je to, co umí vyčistit všemožné skvrny a druhy nečistot. Bohužel však čisté kyseliny octové stékají z věcí, kečup má takovou konzistenci, že ho můžete nalít na skvrnu a nechat působit. Další skvělou zprávou je, že nezáleží na značce, ceně ani kvalitě.

Kečup je účinný díky kyselině octové Zdroj: profimedia.cz

Kečupem vyleštíte třeba takové stříbrné šperky. Kápněte trochu kečupu na suchý hadřík a setřete ze stříbra našedlý povlak. Pak šperk přeleštěte utěrkou z mikrovlákna. Pokud je nutné velké čištění, nechte kečup čtvrt hodiny působit.

Vyčistí připálený hrnec i zahradní nábytek

Připálili jste při vaření hrnec? Pak se vám kečup bude také hodit. Místo pracného drhnutí nalijte na připálené místo kečup a nechte několik hodin působit, uvidíte, jak vám pak půjde skvrna dolů.

Nádobí můžete kečupem také leštit. Stačí deset minut a měděný povrch bude jako nový. Nejprve ho setřete měkkým hadříkem a poté vyleštěte. Můžete to aplikovat i u klik, svícnů a podobně.

Zralé rajče nakrájejte na plátky a rozložte na obličej, krk a dekolt Zdroj: profimedia.cz

I venkovní nábytek, který napadla rez, můžete vyleštit kečupem. Naneste na něj silnou vrstvu a po půl hodině setřete. No a pak opláchněte a otřete vlhkým hadříkem. Musí však jít o malé skvrny, s velkou plochou kečup nepomůže.

Rajčata jsou bohatá na lykopen, což je silný antioxidant. Použití je velmi snadné, zralé rajče nakrájejte na plátky a rozložte na obličej, krk a dekolt, nechte působit po dobu půl hodiny a poté opláchněte vlažnou vodou.

