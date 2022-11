Skvělý posilovač jater a ledvin si jednoduše vyrobíte doma z obyčejné zeleniny

Znáte bylinku jménem kerblík? Zamilujete si ji nejen pro její léčivé účinky, ale také pro skvělé dochucení a dozdobení vašich pokrmů. Tento zdravotní zázrak vám pomůže při nejrůznějších potížích. Přesvědčit se můžete sami!

Kerblík třebule (Anthriscus cerefolium) patří ke známým léčivým rostlinám klášterní medicíny. Už v době karolínské bylo doporučováno používat mast z kerblíku a vepřového sádla proti otokům a vředům. Později se začal kerblík označovat za hřející a vysušující bylinu. V léčitelství se používá především kerblíková nať, která obsahuje cenné flavonoidy, hořčiny a silici. Účinky kerblíku na lidské zdraví a jeho antioxidačními účinky se zabývají i četné vědecké studie.

Vhodný i při dietách

V této bylině naleznete velké množství vitaminu A a C, hořčík, železo a karoten. Kerblík povzbuzuje činnost důležitých orgánů likvidujících jedy, především žlučník a játra. Dále uvolňuje křeče, má odvodňující účinky a podporuje trávení a prokrvení ledvin. Pomůže také při vysokém tlaku, onemocnění kloubů nebo při bronchitidě. Roztlučený kerblík lze využít jako teplý obklad při léčení různých zranění či kožních problémů, jako jsou například opruzeniny nebo spáleniny od slunce.

Kerblík třebule připomíná svým vzhledem petržel. Zdroj: Profimedia

Odvar z kerblíku na trávení

Abyste povzbudili trávení, postačí vám jedna lžíce nasekané čerstvé nati. Zalijte ji 150 ml vroucí vody nebo horkého mléka a pod pokličkou nechte louhovat 10 minut. Šálek odvaru užívejte třikrát denně vždy čerstvý. Popíjení čaje z kerblíku vám pomůže propláchnout důležité orgány. Užívat by ho však neměly ženy, které jsou těhotné, a lidé se zánětlivým onemocnění ledvin.

Tinktura podporující játra

Tinkturu z kerblíku snadno vyrobíte z čerstvé nati a mladých výhonků. Nasekejte nadrobno tři hrsti kerblíku, které nasypte do uzavíratelné sklenice a zalijte litrem čisté vodky nebo slivovice s obsahem 45 % alkoholu. Sklenici ponechte stát při pokojové teplotě a průběžně ji protřepávejte. Po měsíci roztok přeceďte. V menších lékovkách pak tinkturu ponechte dva měsíce, aby tinktura byla vyzrálá. Po uplynulé době užívejte 20-30 kapek třikrát denně před jídlem.

Používejte kerblík v kuchyni

Každodenní zdravotní účinky můžete čerpat i z klasických jídel, do kterých kerblík přidejte před samotným dokončením. Vyvarujte se jeho tepelné úpravy, aby neztratil své aroma. Použít ho můžete do pomazánek, bylinkových másel, na omelety, dušenou zeleninu, brambory, do omáček či polévek. Zkrátka kamkoliv, kde by se mohla hodit jemná kmínovo-anýzová chuť a vůně.

Z kerblíku můžete uvařit i výtečnou polévku. Zdroj: PhotoSGH/Shutterstock.com

Umístěte kerblík na parapet

Určitě není k zahození pěstovat kerblík doma. Bylinku využijete téměř do každého jídla a budete ji mít stále k dispozici. Jestliže ho budete pěstovat v okolí salátu, rukoly, polníčku, bazalky nebo jiných podobných druhů, zajistí jim ochranu před škůdci a zlepší jejich chuť.

