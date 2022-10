Ketodieta může být i nebezpečná: Kdo by se jí měl rozhodně vyhnout?

Shazovaní nadbytečných kil je krásný pocit, o tom rozhodně diskutovat nebudeme, ale záleží i jakým způsobem vám kilogramy dávají sbohem. Keto dieta, lákadlo nebo zlo?

Ketodieta se zdá být v dnešním světě všudypřítomná. Povídají si o ní matky na mateřské, chlapi v posilovně, ale i lidé na večírcích a v práci. Co je na ní tak extra?

Ketodieta je známá už dlouhou dobu, cirka od 20. let minulého století. Od té doby probíhá spousta klinických studií, které se zaobírají tím, jak ketodieta působí na člověka s určitým onemocněním. U nějakých vyjde s plusovými body, u dalších zase s minusovými, proto ketodietu vždy konzultujte s lékařem.

Nutriční ketóza

Jedná se o metabolický stav, kdy se v těle, respektive v krvi, zvýší hladina ketolátek. Dojde k tomu tehdy, kdy člověk omezí sacharidy a tělo bude využívat ke spalování nahromaděné tuky. Do ketózy se člověk dostane buď hladověním, nebo nízkým příjmem sacharidů.

Ketodieta

Při této dietě se snižuje podíl sacharidů ve stravě na absolutní minimum, což zapříčiní přecvaknutí metabolismu do ketózy. Ano, má to svá plus. Jedním z nich je rozhodně vcelku rychlý úbytek váhy, což asi lidi láká nejvíc, nikomu se totiž nechce čekat a trápit se dlouhou dobu, když to jde takto.

Omezení sacharidů je v ketodietě zásadní. Spousta lidí si představuje, že se musejí omezit pouze ve sladkostech a neuvědomují si, že sacharidy jsou i v přílohách, ovoci, apod. Naopak se přijímá velké množství bílkovin, tuků, nějaká ta zelenina.

Cílem ketodiety je tedy dostat tělo do ketózy, což znamená, že v průměru člověk nesmí sníst za den víc jak 50 g sacharidů. U někoho je to ještě mnohem méně, třeba daný člověk nesmí překročit hranici 30 g. Což už je docela na pováženou.

Lidé jsou čím dál línější a raději si připlácí za předražené balíčky, které si objednají na internetu. Ale ketodieta se dá držet i jiným, levnějším způsobem – z běžně dostupných surovin. Ale pozor! V tomto případě si nechte od nutričního specialisty spočítat ideální příjem bílkovin a tuků, neboť když si to jen tak zhruba v hlavě odhadnete, může se snadno stát, že váha bude stále na tom samém čísle. To bývá způsobeno přemírou bílkovin, protože si tělo začne glukoneogenezí vyrábět z bílkovin glukózu.

Ketodietu nemůže držet každý

Nízkosacharidová dieta není rozhodně pro každého. Před zahájením byste se vždy měli optat svého lékaře, zda je pro vás tento typ diety vhodný či nikoliv. Nejideálněji se spojte a docházejte ke specialistovi, který bude znát váš zdravotní stav a poskládá vám jídelníček přímo na míru.

Jestliže se do diety i přesto chcete vrhnout, počítejte na začátku s tím, že vám moc dobře nebude. Tělo si nebude vědět jednoduše rady. Dostane nějaké jídlo nebo už má přejít do stavu ketózy? Tak přesně v tomto okamžiku budete unavení, výjimkou není ani zvracení, migrény a o tom, jak budete podráždění ani nemluvě. Jednoduše ketochřipka. Tento stav trvá zhruba čtyři dny, ale určití lidé si tímto stylem protrpí celý hubnoucí proces. Než se tedy do ketostravy pustíte, připravte se na to zejména i psychicky.

