Co se stane, když denně před spaním sníte jedno kiwi? Vědci mají jasno

Ovoce je jistě chutné i zdravé, víte však, jaké další účinky na organismus může mít? Třeba takové kiwi. Je známé pro svůj vysoký obsah vitaminu C, ale tím to rozhodně nekončí. Víte, že vám může dopomoci i ke kvalitnímu spánku?

Jak souvisí kiwi se spánkem?

Znáte kiwi? No, jistě! Toto ovoce je u nás k dostání už víc než 30 let a dávno jsme si zvykli na jeho barvu i chuť. Víte ale, že po kiwi se dobře spí?

Co udělá s organismem před spánkem pár kousků kiwi, vám poví také v příspěvku z kanálu NutritionFacts.org, kde jdou na vše velmi vědecky a dozvíte se mnohé nejen o kiwi, ale také o nejnovějších studiích zaměřených na spánek a jeho ideální délku:

Co ještě nevíte o kiwi

To, že kiwi je ovoce i nelétavý pták s dluhým úzkým zobákem, jistě tušíte. Plody kiwi prý byly podle opeřence z Nového Zélandu pojmenovány až ve 20.století. I když si kiwi představujeme jako ovoce s hnědou chlupatou slupkou, zelenou dužninou s množstvím droboučkých peciček, není to zdaleka jediné existující kiwi. I toto ovoce vás může překvapit atypickou barvou.

Hladkou slupku má zlaté kiwi čili Actinidia chinensis, je to ovoce s dužninou mírně dožluta. Někdy může být střed až červený a v tom případě jde o variantu „Red Passion“. Jiné druhy jsou většinou menší tmavě zelené nebo víc do oranžova.

I když je kiwi dnes často spojováno právě s Novým Zélandem, do těchto koutů světa, kde se začalo pěstovat na export, bylo přivlečeno z Číny. Právě ta je původní domovinou ovoce, které se běžně používá do všech možných druhů jídel i nápojů, a to čerstvé i tepelně zpracované.

Různé druhy a odrůdy kiwi. Zdroj: BMC Genomics 2008 / Wiki Commons / CC-BY-SA-3.0 / creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Jak působí kiwi na spánek

Kiwi je v některých zemích považované za symbol plodnosti a všude jinde platí za relativně nízkokalorické ovoce, které je vhodné i při redukční dietě.

Díky obsahu enzymu actinidainu není možné kombinovat čerstvé kiwi s mlékem či želatinou, neboť je doslova rozkládá a tráví, jako při procesech v zažívacím ústrojí. Pro lidské zdraví to nepředstavuje problém, ale tyto potraviny v kombinaci s kiwi mění strukturu a například želatina se rozpouští.

Podle vědeckých studií kiwi obsahuje také látky, které společně působí na náš organismus a dopřávají nám klidný a nerušený spánek. Patrně nejde jen o jedinou z nich, ale kombinaci serotoninu, antioxidantů, vitaminu C, vlákniny, škrobů i glukózy, které všechny společně harmonicky působí na lidský organismus.

Kiwi obsahuje serotonin, který je známý jako "hormon štěstí". Serotonin může pomoci uvolnit a zlepšit náladu, což vede k lepšímu usínání. Je to bohatý zdroj antioxidantů, jako jsou vitaminy C a E, které mohou pomoci snižovat stres a napomoci uklidnění těla a mysli před spaním. Navíc je také zdrojem vlákniny, což může pomoci při trávení a minimalizovat nepříjemné pocity neklidu v žaludku, který může narušovat spánek.

Některé studie naznačují, že kiwi obsahuje i malé množství melatoninu, hormonu, který reguluje spánek a bdění. Přítomnost melatoninu v kiwi může tedy potenciálně podporovat přirozený rytmus spánku.