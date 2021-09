Jak se zbavit klíšťat pomoci kuchyňské soli. Skvělý trik našich babiček

Aktivita klíšťat je na svém vrcholu. Může za to mariánské léto. Tedy teplé počasí bez vysokých teplot a přiměřená vlhkost. Z procházky si tak můžete odnést také nezvaného hosta. Jak se těchto malých parazitů zbavit? Zkuste obyčejnou sůl.

Aktuálně je vyšší riziko napadení klíštětem v okolí Berouna, Rakovníka, Mostu, Benešova, Chrudimi, Jičína a Ostravy. Ostatní okresy hlásí mírnou aktivitu krvežíznivých tvorů. I přesto byste před pobytem v přírodě měli použít repelent a neměli byste si sedat nebo lehat na trávu. Po návratu domů se vždy prohlédněte a klíšťata odstraňte.

V místě přisátí klíštěte může vzniknout červená skvrna a otok. Zdroj: Astrid Gast / Shutterstock.com

Odstranění klíštěte do dvou hodin

Lymskou boreliózu vás klíště nakazí do 24 až 48 hodin. Klíšťovou encefalitidu na vás ale dokáže přenést již do dvou hodin po zakousnutí. První příznaky se podobají chřipce. Pacienty bolí hlava, mají zvýšenou teplotu a celkově se cítí unaveně. Po pár dnech nemoc odezní, aby se po pár týdnech vrátila v plné síle. Pacienty pak často čeká hospitalizace a dlouhodobé i trvalé následky v podobě časté bolesti hlavy, poruchy paměti, zhoršení nebo ztráty sluchu a ochrnutí končetin. V loňském roce zaznamenali hygienici 31 % případů klíšťové encefalitidy po celé republice v období mezi zářím a koncem prosince. Koncem léta tedy aktivita klíšťat nekončí.

Solný roztok na zahradu

Tým vědců z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně v roce 2020 zjistil, že některá klíšťata pijí mimo krve i vodu. V rámci laboratorního testu nabídli klíštěti americkému vodu obohacenou o hořčík, sodík a chlór. Parazit do několika hodin zemřel. Vědci doufají, že by solný roztok mohl fungovat i na zahradě. „Začali jsme do vody přidávat různé chemikálie a nakonec jsme došli ke kombinaci solí, které se běžně používají na hnojení,“ popisuje vedoucí výzkumného týmu Luděk Žůrek. „Mohlo by stačit dvakrát posprejovat trávník a na klíšťata by to mělo mít výrazný negativní efekt." V rámci dalších výzkumů se vědci zaměřují i na naše klíště obecné.

Klíšťata sůl zabíjí. Zdroj: profimedia.cz

Klíšťata a sůl

Vysušující schopnost soli pomůže i s odstraněním přisátého parazita. Místo, kde vám klíště pije krev, posypte obyčejnou kuchyňskou solí a přelepte ho kouskem mokré vaty. Po 20 minutách by se mělo klíště samo pustit. Ránu vydezinfikujte a klíště spalte.

Zdroje: www.chmi.cz, www.blesk.cz, www.radiozurnal.rozhlas.cz, www.farmazdravi.cz