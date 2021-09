Jak kočičí předení prospívá lidskému zdraví: Vědci došli k překvapivým závěrům

Všimli jste si, že si kočky lidem často lehají na místa na těle, kde je něco pobolívá? Mnozí říkají, že se jim pak opravdu uleví. A vědci tento fakt potvrdili. Kočičí předení totiž skutečně působí jako lék, který prospívá lidskému zdraví.

Kočka je vážně výjimečný tvor. Nejenže zlepšuje každý den náladu všem kočičím páníčkům po celém světě, ale dokáže uzdravovat lidské tělo i duši při felinoterapii. Jedná se o obor, který patří mezi zoorehabilitace, jejichž hlavním úkolem je podpořit léčbu psychických a somatických poruch. Jejím principem je přímý kontakt pacienta s kočkou a často se využívá v nemocnicích nejen pro malé děti, ale pomáhá i seniorům v domovech důchodců.

Proč zrovna kočka

Kočky doprovázejí člověka už přes 4 tisíce let. Ve starověkém Egyptě byly uctívané, tehdy je totiž lidé vnímali jako vtělení bohyně Bastet, jež byla jejich ochránkyní. Z tohoto důvodu je staroegyptští obyvatelé ve svých domácnostech ctili a chovali jako ochránkyně nejen v domech, ale dokonce i v chrámech faraonů. V Evropě byly zpočátku vítané především pro svou schopnost chytat myši. V dnešní době kočky představují především oblíbené domácí mazlíčky, kteří dělají lidem společnost a pomáhají jim tvořit teplo domova.

Již dlouho se ví, že kočičí vrnění zmírňuje stres. Vědci navíc dokázali, že má i pozitivní vliv na naše fyzické zdraví. Zdroj: profimedia.cz

Léčivé kočičí předení

Velmi zajímavá je skutečnost, která se týká jejich nejcharakterističtějšího zvuku, tedy předení. Jedná se totiž o skutečný léčebný nástroj. Na Kalifornské univerzitě ve městě Davis provedli vědci výzkum, proč vlastně kočky vrní. Tento nezaměnitelný zvuk kočkovité šelmy vyluzují za pomoci stahů hrtanových a bráničních svalů a má frekvenci 25 až 150 Hz, což je stejná hodnota jako tlukot lidského srdce. Zvuk o stejné frekvenci byl po celou historii lékařství používán mnoha odborníky na nejrůznější zákroky. Má se totiž za to, že konkrétní frekvence či tóniny mají jasně prokazatelné zdravotní efekty na celý organismus.

Mnozí z nás si myslí, že kočky předou, jen když jsou šťastné, ale může to být i reakce na stres nebo bolest. Kočičí předení totiž neslouží pouze ke komunikaci, má totiž i řadu dalších funkcí. Kočku uklidňuje, pokud je v nějaké stresující nebo krizové situaci, a pomáhá jí tlumit bolest. Vibrace uvnitř těla pomáhají zklidnit a zpravidelnit dýchání, hojit poranění, podporují tvorbu svalů a psychicky kočku uklidňují. Pro kočky je přirozené příst i během porodu. Koťata se totiž rodí slepá a hluchá a vibrace jim pomáhají komunikovat s matkou a dalšími sourozenci.

Pozitivní vibrace kočičího vrnění

Již dlouho se ví, že kočičí vrnění zmírňuje stres. Vědci navíc dokázali, že má i pozitivní vliv na naše fyzické zdraví. Dokazuje to i fakt, že se u koček téměř neprojevují nemoci související s bolestmi kostí či kloubů. Dokonce jsou schopné přežít i to, co by jiná zvířata nepřežila, například pády z výšky. Tato neuvěřitelná výbava je spojována právě se schopností předení.

Zvuk předení kočky vyluzují pomocí stahů hrtanových a bráničních svalů a má frekvenci 25 až 150 Hz, což je stejná hodnota jako tlukot lidského srdce. Zdroj: profimedia.cz

Jak kočky prospívají lidem

Kočičí předení se ukázalo jako velmi prospěšné v podpoře léčby zlomených kostí, nápravě šlach a ran. Kočky jsou ostatně známé tím, že jejich vlastní zlomeniny se hojí opravdu rychle. Vibrace kočičího předení značně pomáhají i u respiračních onemocnění, protože potíže s dýcháním bývají silně ovlivněny právě stresem.

Podle odborníků na bioenergetiku dokáže kočka snadno vycítit, jakým zdravotním neduhem člověk trpí, a poté se jej snaží vstřebat. Pokud si často lehá na hlavu, poukazuje na problémy se zvýšeným tlakem nebo na migrény. V případě, že se uvelebí na levém rameni či lopatce, může to značit problémy se srdcem. A pokud se člověku usadí na zádech, cítí potíže s ledvinami. Když se schoulí do klubíčka u nohou, dává vědět o nízkém tlaku nebo prochladnutí. Přítomnost koček dokáže skvěle zlepšit lidskou psychiku i znatelně prodloužit život. Více studií také prokázalo, že lidé sdílející domácnost s kočkou mají menší riziko výskytu infarktů.

Zdroje: www.vaschovatel.cz, www.akinu.cz, www.prozeny.cz