Jak předejít kocovině? Ochrání vás silný vývar z kostí a další triky

Velikonoční svátky jsou dny, jež dávají zabrat nejen hospodyňkám, které prožívají náročné dny v kuchyni, ale také dospělým koledníkům, kteří namísto vajíček upřednostňují panáčka tvrdého alkoholu.

Ani rodinné oslavy, kde se alkoholem často nešetří, nejsou právě jednoduché pro náš organismus. Ať už se cpeme chlebíčky, velikonoční nádivkou nebo jehněčí pečení, kocovině tím většinou nepředejdeme. Jak kocovinu přežít co nejrychleji?

Kruté chvilky

Bolest hlavy, průjem, sucho v ústech, nevolnost, slabost, nadměrná žízeň nebo slabost. Příznaků kocoviny je mnoho, každý zvládá nadměrnou konzumaci alkoholu jinak. Většinou ráno po náročném alkoholovém večeru a noci asi netoužíte po žádném pokrmu, pokud však zvolíte ten správný, můžete si ušetřit kruté chvíle.

Zázračná voda

Věříte, že vám pomůže káva nebo hrst prášků proti bolesti? Raději na to zapomeňte a zapamatujte si, že od kocoviny vám pomůže vždy dostatek tekutin. Někdo věří v heslo: “Čím ses zkazil, tím se naprav.” Odborníci však doporučují doplnit dehydratované tělo tekutinami bez alkoholu, ale také bez cukru a bez bublin. Nejlepší je obyčejná voda, a skutečně hodně vody, třeba s citronem či mátou. Dobrý je také černý čaj nebo bylinkové výluhy, například z heřmánku nebo zázvoru, máty či řebříčku. Pokud však dostanete chuť na malé pivo, dejte si ho. Počítá se mezi tzv. vyprošťováky. Pivo utlumí receptory, které touží po dalším alkoholu, do těla se dostanou i ionty, které se vyplavily během popíjení alkoholu.

Do vody přidejte pár plátků salátové okurky. Zdroj: Profimedia

Vývar jako prevence i životabudič

Největším zázrakem je však vývar z kostí, a to čím tučnější tím lepší. Vývarem nebo silnou polévkou se zeleninou a kousky masa, dostanete do těla potřebné tekutiny, ale také potřebný tuk, který ochrání stěny žaludku, které jsou pak odolnější proti překyselení. Proto si vývar dejte ještě dříve, než začnete s konzumací alkoholu. Skutečným životabudičem, když už se přeci jen kocovina dostaví, je česnečka nebo hovězí vývar. V některých zemích také věří v dršťkovou polévku. Skvělé je, když do vývaru ještě rozmixujete vejce.

Kocovina? Snídaně, sprcha a ven

Na kocovinu pomůže i vydatná snídaně, tělo potřebuje cukry. Spíš než colový nápoj pomůže med přidaný do čaje. Důležitý je i vydatný spánek, stejně jako pozdější vlažná sprcha a dlouhá procházka na čerstvém vzduchu.

Zdroje:www.treemed.cz, www.idnes.cz