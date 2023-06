Nekupujte drahý kolagen v lékárně, stačí jíst běžné potraviny. Které to jsou?

Každý z nás chce vypadat co nejdéle mladý a mít krásnou pokožku, kvalitní nehty i zdravé vlasy. Pomůže vám k tomu kolagen, který zásadně ovlivňuje i stav našich kloubů, šlach a chrupavek. Nemusíte si kupovat jen drahé výrobky v lékárně, raději zařaďte do svého jídelníčku běžné potraviny, které tuto drahocennou látku obsahují.

Kolagen je jednou z nejdůležitějších bílkovin našeho organismu, která v těle zajišťuje dobrou pružnost tkání, elasticitu pokožky a je podstatnou částí chrupavek. Přestože se tvoří v těle, dostatečné množství ho máme tak do 25. roku života. Pak se jeho produkce začíná značně snižovat.

Proto je nutné kolagen do těla pravidelně doplňovat. Na současném trhu je k dostání nepřeberné množství prostředků, které vám sice snadno vyvětrají peněženku, ale mnohdy nejsou tak účinné jako konzumace některých potravin, jež jsou na kolagen bohaté.

Které to jsou? Podívejte se ve videu:

Co umí potraviny bohaté na kolagen

Proč byste měli do svého jídelníčku pravidelně zařadit potraviny s obsahem kolagenu? S přibývajícím věkem jeho hladiny v těle klesají, dokonce se časem i přestává tvořit. Začínají se projevovat první příznaky jako například bolesti kloubů a snížená pohyblivost, tvorba vrásek, problémy s vlasy či nehty a snížená elasticita pokožky.

Syntézu kolagenu mohou narušovat i některé nešvary, patří k nim nedostatek aktivního pohybu, kouření, nadmíra alkoholu a nevhodný jídelníček. Udržujte se tedy v kondici a dbejte na správnou stravu. Co konkrétně byste si měli dopřávat?

Maso

V jídelníčku by mělo být v pravidelných dávkách maso - kuřecí, vepřové, hovězí, kozí i zvěřina. Neznamená to však, že byste se měli jen „cpát“ masem. Jezte jej v doporučených dávkách. Maso obsahuje nejen kolagen, ale i aminokyseliny a zinek, které přirozenou tvorbu kolagenu podporují. Nejsilnější koncentraci kolagenu naleznete v prasečích nožičkách či v kravské a vepřové kůži.

Dlouhým vařením kostí se uvolňuje nejen kolagen, ale i důležité aminokyseliny. Zdroj: shutterstock.com

Kvalitní vývar z kostí

Vývary můžete částečně nahradit i konzumaci masa, protože jsou jedním z nejlepších zdrojů biologicky dostupného kolagenu. V našem těle může být okamžitě využitý. Dlouhým vařením kostí se uvolňuje nejen kolagen, ale i výše popsané aminokyseliny a také užitečné elektrolyty a proteiny.

Tučné ryby

Do svého jídelníčku zařaďte i častější konzumaci ryb, nejlépe lososa a tuňáka, a to i s kůží, kde je kolagenu nejvíce. Pro člověka je rybí kolagen nejlepší, co se týče vstřebatelnosti a bezpečnosti. Ryby jsou zároveň výborným zdrojem vysokého množství omega kyselin.

Rajčata

Dopřávejte si také pravidelně rajčata, a nejlépe ta sušená na sluníčku. Jsou totiž doslova nabitá vitamínem C, který podporuje tvorbu kolagenu. Zároveň rajčata obsahují antioxidační lykopeny, které chrání pokožku před poškozením slunečními paprsky a zabraňují rozpadu kolagenu.

Červené papriky

I papriky patří mezi zeleninu bohatou na vitamín C, navíc však obsahují také užitečný kapsaicin. Tato protizánětlivá látka se podílí na stabilitě kolagenových vláken a chrání je před enzymatickou degradací.

Červené papriky obsahují užitečný kapsaicin. Zdroj: Shutterstock

Citrusy

Jak již bylo zmíněno, „céčko“ je pro tvorbu kolagenu stěžejní, nevyhýbejte se proto citronům, pomerančům, grepům ani pomelu. Vitamín C je zároveň silným antioxidantem, který chrání náš organismus před špatným vlivem některých nebezpečných látek.

Vajíčka

Stejně tak vajíčka jsou bohatým zdrojem kolagenu, který se vyskytuje ve žloutku a membráně vaječných skořápek. Bílek je zase plný aminokyselin, které produkci kolagenu podporují. Vajíčka jsou také zdrojem síry, která je pro vznik kolagenu nepostradatelná.

Bobulovité ovoce

Pravidelně si užívejte také lesní plody jako jsou jahody, maliny, ostružiny a borůvky. Jednak jsou plné vitamínu C, antioxidantů a zároveň obsahují kyselinu ellagovou, která chrání pokožku před UV zářením.

