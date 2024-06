Kvalitní spánek je pro zdraví a pohodu nezbytný v každém věku, ale s přibývajícím věkem se jeho potřeba mění. Kolik hodin denně spát po šedesátce?

Kvalitní spánek je důležitou součástí zdravého životního stylu a s přibývajícím věkem se jeho význam stává ještě důležitějším. Jeho dostatek je pro osoby starší 60 let nezbytný pro udržení celkového zdraví a pevné psychiky. O kolik hodin nočního odpočinku se ve skutečnosti jedná?

Není nad kvalitní spánek

Kvalitní spánek je naprosto nezbytnou součástí života pro každého člověka, a to bez ohledu na věk a pohlaví. Když spíme, dochází k regeneraci nejen fyzického těla, ale odpočívá i psychika. V případě, že trpíte nespavostí a máte spánku nedostatek, hrozí rizika vzniku mnoha nepříjemných onemocnění.

S přibývajícím věkem má člověk mnohem větší potřebu spánku než za mlada.

Přibývající věk si říká o větší dávky spánku

S přibývajícím věkem má člověk mnohem větší potřebu spánku než za mlada. Tělo totiž potřebuje více času na adekvátní regeneraci, která probíhá právě v době, kdy je tělo v naprostém klidu. Proto má velké procento starších lidí ataky potřeby spánku brzy po večeři. Senioři proto mnohdy usínají u sledování večerních pořadů v televizi.

Co je příčinou

Faktem je, že lidské tělo stárne a jisté věci se vzhledem k věku prostě v těle mění. Jedná se nejen o hormonální změny, ale i o postupné stárnutí organismu. K narušení regenerace těla v tomto věku bohužel přicházejí i narušitelé spánku jako je noční buzení a probouzení se v časných ranních hodinách.

Přidává se k tomu problém neklidných nohou, poruchy dýchání a pocit plného močového měchýře. Senioři, u nichž se objevuje onemocnění prostaty nebo vylučovacího systému, často vstávají v noci, aby použili toaletu. Bohužel tím dochází i k narušení spánku.

Kolik hodin spát po šedesátce?

Většina dospělých ve věku 60 let a více potřebuje 7 až 8 hodin spánku každou noc. Vždy se to odvíjí od individuality každého jedince. Někdo může potřebovat o něco více hodin, jiný zas méně. Důležité je cítit se odpočatě a s náležitou energií do nového dne.

Fakt, který potvrzuje věda

Tento fakt potvrzuje i výzkum společnosti National Sleep Foundation. Odborníci a další specialisté na spánek totiž přezkoumali potřeby spánku podle věkových skupin, včetně seniorů. Jejich zpráva z února 2015 je dodnes základem nejaktuálnějších doporučení ohledně potřeb spánku. Potvrzuje výše uvedený 7 až 8hodinový spánek, nejlépe nepřetržitý.

Dodržujte pravidelný spánkový režim a choďte spát a vstávejte každý den ve stejnou dobu, podpoříte tak i svou dlouhověkost.

Pár tipů na závěr

Dodržujte pravidelný spánkový režim a choďte spát a vstávejte každý den ve stejnou dobu. Pomůže to vašemu tělu regulovat přirozený spánkový cyklus. Stejně tak si vytvořte před spaním nějaký uklidňující rituál, třeba koupel, poslech hudby, nebo četbu knihy. Spát byste měli vždy ve vyvětrané ložnici a na příjemné matraci, která svědčí vašemu tělu.

