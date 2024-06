Kolik hodin představuje dostatečný odpočinek pro čtyřicátníky? V tomto věku se často objevují problémy s usínáním i spánkem. Organizmus už nebývá v takové kondici, aby si mohl dovolit ponocovat, a když se to stane, následujícího dne platí vysokou daň tělo i hlava. Kolik hodin spát po čtyřicítce?

Víte, jestli spíte dost?

O spánku se mluví často hlavně v dětském věku. Kolik by toho mělo miminko naspat a proč se často budí, nebo během dne spí opravdu jen velmi krátce, to jsou všechno témata, která zaslechnete v hloučku čerstvých maminek. Později je třeba stanovit večerku předškolním a školním dětem a vzpurným náctiletým vypnout internet, aby šly konečně spát.

Ale co v dospělosti? Už nám nikdo neříká, co máme dělat, a tak bývají mladí dospělí plní elánu a energie často vzhůru dlouho do noci. Netrvá to však věčně. Jak je to se spánkem třeba po čtyřicítce?

Na YouTube kanálu TrochuLepší vám hezkým způsobem představí knihu Matthew Walkera, která je celá o spánku. Je to velmi zajímavé povídání, které jistě stojí za shlédnutí.

Jak mohou čtyřicátníci zlepšit spánek?

Jak stárneme, naše potřeby spánku se mění, což asi mnohé nepřekvapí. Zatímco kolem pětadvacítky nám běžně stačilo jen pár hodin, nyní naše tělo vyžaduje více času. Co to namená? Pro lidi starší 40 let je optimální délka spánku mezi 7 a 9 hodinami.

Po čtyřicítce se často objevují první problémy se spánkem. Jde především o nespavost nebo časté probouzení se během noci. Příčinou může být stres, zdravotní obtíže nebo hormonální změny, které pomalu ale jistě mění ženské, ale i mužské tělo.

National Sleep Foundation a další organizace, které se zabývají problematikou spánku, doporučují zaměřit se na zdravé spánkové návyky, respektive rutinu, kterou si lze poměrně snadno osvojit a tělo nachystat na odpočinek. Důležitá je především pravidelnost. Stanovte si proto hodinu, kdy půjdete spát a také, kdy se budete probouzet. Ideálně by to mělo být podobné i během víkendů.

Za důležitou se považuje také volba jídel a nápojů během večera či noci. Těžká, mastná a hůř stravitelná jídla ani alkohol ke klidnému spánku nepřispívají. Kromě jídelníčku a pitného režimu, který bychom ale večer neměli dohánět, je důležité vytvořit prostředí k odpočinku.

close info Vasilyev Alexandr / Shutterstock zoom_in Rušit vás může světlo, ale také zvuky. Postel by měla být pohodlná a ložnice spíš chladnější, aby se vám lépe spalo.

Kvalitě spánku přispívá fyzická únava i připravená ložnice

Jaká by měla být ta nejlépe připravená ložnice, aby vás opravdu nic nerušilo. Místnost by měla být tichá, tmavá a chladná. Ke kvalitnímu spánku rozhodně značně přispívají i vhodná matrace, polštáře, přikrývka i lůžkoviny.

Co do ložnic opravdu nepatří, je televize či monitor a rozhodně byste neměli před spaním sledovat ani mobil. Modré světlo totiž spánek ruší produkcí melatoninu, což je spánkový hormon. Pokud se nechcete nechat rozptylovat mobilem, nastavte do módu nerušit nebo vypněte internet v celém bytě.

Pravdou samozřejmě je, že pokud budete fyzicky unavení, jistě se vašemu tělu bude lépe usínat. Věnujte se alespoň chůzi. Hodinová procházka se psem může být vynikající způsob, jak pomoci tělu s usínáním.

Co se stane při nedostatku spánku si jistě dokážete snadno představit. Fyzický i dušení výkon následujícího dne je významně horší. Navíc máme tendenci se přejídat, a to rozhodně nepřispívá k pohodě.

Nedostatek spánku také přináší zdravotní rizika. Jde především o možnost výskytu srdečních onemocnění, cukrovky, obezity a chronický spánkový deficit je spojován i s některými typy rakoviny.

Spánek ale masivně ovlivňuje také naši psychiku a souvisí s depresemi. Rozhodně také dokáže zhoršit jakékoli další a jinak velmi mírné stavy nervozity, úzkostí či podrážděnosti.

