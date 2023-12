Bez cukru se naše tělo sice neobejde, ale měli bychom si uvědomit, jak velký je rozdíl mezi cukry přijímanými třeba v ovoci nebo zelenině a pak těmi docela zbytečnými, které spolykáme ve sladkostech a limonádách. Jak poznáme, že se naše tělo musí vyrovnávat se zbytečně velkým přísunem cukru?

Cukr je pro organismus důležitým zdrojem energie, ale může se také stát doslova jedem, pokud to s ním budeme přehánět. A to nemáme v tuto chvíli na mysli jen tukové zásoby, které se při jeho vysoké konzumaci brzy začnou hromadit nejen v oblasti břicha.

O příznacích přehnané konzumace cukru hovoří i youtubové video z kanálu Bright Side:

Není cukr jako cukr

Rozlišujme tedy cukry na ty, které přijmeme v ovoci a zelenině, kde jde hlavně o fruktózu a cukry z živočišných produktů, tedy hlavně laktózu. Ty jsou v pořádku a s jejich příjmem to patrně nepřeženeme. Pak je tady ale ještě sacharóza, cukr, který přidáváme do sladkých jídel a další složité cukry, s nimiž si naše tělo poradí už mnohem hůř. Těch bychom se měli vyvarovat, nebo si jejich spotřebu alespoň dobře ohlídat. Mohli bychom se totiž setkat s nežádoucími jevy, kterým se jistě raději vyhneme.

Vyšší hmotnost, větší hlad

Jak se projevuje přebytek přijatého cukru? Jedním z prvních příznaků, kterého si jistě všimneme, je samozřejmě přibírání na váze. Navíc přílišný přísun cukru paradoxně způsobuje větší hlad a chuť na další sladkosti, v překladu pro tělo novou energii, kterou se naučí rychle spotřebovávat. Navíc se naruší rovnovážný stav bakterií (těch “dobrých a špatných”) ve střevech a dochází k horšímu trávení.

Nervozita

Možná si rádi dáte na uklidněnou dílek čokolády. To je v pořádku, ale pokud to budete přehánět, dosáhnete podle odborníků pravého opaku kýženého efektu. Organismus plný zbytečného cukru se bude snažit veškerou takto získanou energii co nejrychleji zpracovat a vy se budete místo uklidnění cítit podráždění, ale ve své podstatě zpomalení. Jde o další z příznaků, že už bylo cukru dost.

Únava

Přidaný cukr je sice vydatný zdroj energie, ale také velmi krátkodobý. Protože je pro tělo snadno odbouratelný a zpracovatelný, nebude to trvat dlouho a po sladké svačince budete znovu cítit hlad, navíc se může člověk cítit doslova unavený a ospalý. Mnohem lepší tedy bude jablko, mrkvový salát nebo podobná přesnídávka, která sice cukry obsahuje také, ale v mnohem kvalitnější podobě.

close info fizkes / Shutterstock.com zoom_in Únava zhoršuje naši pozornost.

Změna chuti

Zatímco jste ještě před časem považovali indiána (tedy onu známou lahůdku z cukrárny) jen za přeslazený obarvený cukr, dnes už vám to tak sladké nepřipadá? Patrně je to proto, že si vaše chuťové pohárky na sladkou chuť zvykly a požadují stále větší přísun cukru, aby jej vůbec zaregistrovaly. Postupem času vám pak také nebude stačit tak malá sladkost ke zvednutí nálady, jako tomu bylo na počátku. Pozor na to, protože to je cesta do pověstných pekel.

Pozor na krevní tlak

Jestliže předchozí příznaky mohly ještě vypadat celkem neškodně nebo byly snad “jen” esteticky nepříjemné, nyní přichází na řadu horší situace. Jde o vysoký krevní tlak, který se může po dlouhodobé vysoké konzumaci slazených potravin objevit. Jak se to stane? Jde o poškození cév, které umožňuje jejich snadnější zanášení lipidy. Užší a postupem času také tvrdnoucí cévy s sebou nesou také vyšší krevní tlak.

Nepodceňujte bolesti kloubů

Bolí vás klouby víc než dřív? Nemusíte se spokojit jen s konstatováním, že zkrátka stárnete a je potřeba se smířit s tím, že tělo už nebude takové, jako ve dvaceti. Zkuste vypozorovat, zda se tyto problémy nezvětšují po konzumaci sladkostí. Právě velký přísun cukru může totiž vést k rozvoji zánětů v těle, a to včetně revmatoidní artritidy.

Akné a další problémy

Jestliže jsme na začátku zmínili nadváhu až možnou obezitu, nejde o jediný estetický problém, který vás může při nadbytku cukru v organismu potkat. Jde také o vznik akné a rychlejší stárnutí pleti, které se projevuje tvorbou vrásek. Kromě všech popsaných problémů je dobré všímat si také horší kvality spánku nebo obecných zažívacích potíží. I ty mohou být způsobeny nadbytkem cukru, který je z našeho jídelníčku celkem snadno odstranitelný a po několika týdnech si na něj vlastně ani nevzpomenete.

Zdroje: www.everydayhealth.com, www.visitcompletecare.com, www.eatthis.com