Kolik šálků kávy denně můžete vypít, aby to bylo ještě zdravé, a kolik už je moc

Kolik šálků denně je ještě v pořádku? Otázka, kterou si pokládá snad každý, kdo rád pije kávu. Dobrá káva dokáže prozářit den, dodat vám energii, a dokonce i upevnit zdraví. Jen musíte vědět, jaké množství je v pořádku a bezpečné.

Přemýšleli jste někdy o tom, jakou roli hraje ve vašem životě káva? Je skvělým parťákem, který vám pomůže překonat náročná rána? Nebo snad bezva kamarádem do nepohody dlouhých pracovních porad? Či jiskrným společníkem, o jehož kvalitách můžete vést nekonečné hovory s přáteli? Skvělá a kvalitní káva je prostě k nezaplacení.

Mnozí z nás by si určitě s chutí dávali jednu kávu za druhou. Bohužel to není úplně ideální situace. Kofein v kávě je prima, ale ve větším množství může i uškodit. Proto je důležité vědět, kolik kávy denně můžete vypít.

Kolik kávy můžete denně vypít a neublížit si

Tři až čtyři šálky kávy denně jsou pro zdravého dospělého člověka bezpečné. Obsahují 300 až 400 miligramů kofeinu, což odpovídá chystanému stanovisku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Obavy z nežádoucích účinků kofeinu jsou podle něj přehnané. Kdo pije kávu pravidelně, tlak se mu nijak zvlášť nezvýší. Dopřát si ji mohou i kardiaci, když proti tomu nemá výhrady jejich lékař. Ovšem v každém případě by se jí měli vyhnout lidé s vředovou chorobou a pálením žáhy.

Tři až čtyři šálky kávy denně jsou pro zdravého dospělého člověka bezpečné. Zdroj: profimedia.cz

Kávy se není proč bát, když je jí tak akorát

Jednotlivé dávky kofeinu do 200 miligramů nejsou pro zdravou dospělou osobu žádným způsobem nebezpečné. Nezpůsobují totiž žádné zásadní změny krevního tlaku anebo průtoku krve myokardem a nemají vliv na změnu hydratace či tělesné teploty.

Jak to vidí specialisté a odborníci

Celodenní dávky kofeinu podle EFSA mohou být až 400 miligramů, u těhotných žen jen poloviční. Kojící ženy mohou stejně jako ostatní dospělí přijmout v jednotlivé dávce do 200 miligramů kofeinu a v průběhu dne celkem až 400 miligramů. Pro děti od tří do deseti let a pro dospívající do 18 let považuje panel expertů EFSA za bezpečný denní příjem, stejně jako u dospělých, tři miligramy kofeinu na kilogram váhy.

Pár číselných údajů pro představu

Kofein není jen v kávě, ale také v kakau, čaji, cole a energetických nápojích. V jednom gramu mleté kávy je ho 8 až 40 miligramů, ve stejném množství instantní kávy 25 až 54 miligramů, proto jí člověk do denního limitu může vypít méně. Běžný šálek kávy obsahuje 65 až 175 miligramů kofeinu, čaje 50 miligramů, horké čokolády od jednoho do 35 miligramů, čtvrt litru energetického nápoje 80 miligramů a stejné množství coly 25 až 32 gramů.

Jak káva pozitivně ovlivňuje zdraví

Káva má nejen báječnou chuť a vůni, ale také mnoho benefitů pro lidské tělo. Kromě psychostimulačních účinků, díky nimž se většinou lépe soustředíme, dodá energii a celkovou svěžest. A navíc pomůže s nadbytečnými kilogramy, protože kofein umí spalovat tuky. Káva je také významným zdrojem antioxidantů, které pomáhají chránit tělo před poškozením volnými radikály a bojovat proti mnoha chorobám. Je známo, že lidé pijící průměrně tři šálky kávy denně trpí méně kardiovaskulárními onemocněními, snižuje se u nich riziko mrtvice a diabetu 2. typu.

Káva je významným zdrojem antioxidantů, které pomáhají chránit tělo před poškozením volnými radikály a bojovat proti mnoha chorobám. Zdroj: profimedia.cz

Harvardská studie z roku 2011 navíc zjistila, že denní konzumace tří šálků kávy, ať už kofeinové či bezkofeinové, byla spojena s o 17 % nižším rizikem úmrtí celkově ve srovnání s nulovým příjmem kávy. S tím souhlasí australští vědci, kteří v roce 2019 zjistili, kde přesně se nachází hranice, díky které se káva stává totálním zabijákem. Je jí šest šálků denně.

Kofein má také prokazatelné účinky v prevenci Alzheimerovy choroby, diabetu, některých druhů rakoviny i kardiovaskulárních problémů. Zvyšuje sportovní výkonost, koncentraci a pomáhá zlepšit peristaltiku střev.

Upřednostňujte kvalitní, čerstvě praženou kávu

Držte se tohoto pravidla a dokážete tak získat z kávy všechny zdravotní benefity, které vám kromě skvělé chuti a poctivé dávky energie může toto exotické ovoce nabídnout.

Zdroje: www.healthline.com, www.eu.usatoday.com, www.zena.aktualne.cz