Kolik šálků kávy denně je pro tělo přijatelných a kolik už škodí?

Ať je to ledová káva o parném víkendu, horký šálek před prací nebo mléčné latte v zasněženém dni. Není pochyb, že lidé milují kávu. Nebo alespoň její kofein.

Říká se, že šálek kávy je to, co ráno potřebujete. Druhý pomáhá vyjít ze dveří, třetí je skvělý na strávení oběda a čtvrtý se hodí, když jste unavení. Poznáváte se v tom? Káva se stala synonymem pohody, ale také pracovního nasazení. Proto je jedním z nejpoužívanějších „nakopávačů", které pomáhají lidem prožít den naplno.

Viditelný prospěch

Káva má mnoho benefitů. Mimo zmíněné psychostimulační účinky, díky nimž lidé po požití zmiňují zlepšení soustředění, nárůst energie a celkově svěžejší mysl, pomáhá kofein spalovat tuky. Káva je také významným zdrojem antioxidantů. Lékaři ji stavějí dokonce před víno a čaj. Antioxidanty pomáhají chránit tělo před poškozením volnými radikály a bojovat proti chorobám. Různé studie také dokázaly, že lidé pijící průměrně tři šálky kávy denně trpí méně kardiovaskulárními onemocněními, snižuje se riziko mrtvice a diabetu 2. typu. Harvardská studie z roku 2011 navíc zjistila, že denní konzumace tří šálků kávy denně, ať už kofeinové či bezkofeinové, byla spojena s o 17 % nižším rizikem úmrtí celkově ve srovnání s nulovým příjmem kávy. S tím souhlasí australští vědci, kteří v roce 2019 zjistili, kde přesně se nachází hranice, díky které se káva stává zabijákem. Je jí šest šálků denně.

Cukr, káva...

Právě pití šesti a více káv denně zvyšuje riziko srdečních onemocnění u člověka až o 22 %. Nadměrné pití kávy navíc může způsobit nespavost, nervozitu, neklid, podráždění žaludku, nevolnost a zvracení, zvýšenou srdeční frekvenci a rychlost dýchání, bolesti hlavy, úzkost, neklid, zvonění v uších a nepravidelný srdeční rytmus.

Dalšími skrytými zabijáky jsou mléko, smetana a cukr, které jsou s kávou spojeny Zdroj: Still for Style / Shutterstock.com

Ale není to jen kofein, který může být škodlivý. Dalšími skrytými zabijáky jsou mléko, smetana a cukr, které jsou s kávou spojeny. Zatímco černá káva má téměř nula kalorií, latte, cappuccino nebo oslazená káva se dá množstvím kalorií přirovnat k plnohodnotnému jídlu.

Co je šálek kávy?

Jeden šálek se obvykle rovná asi 70 až 140 miligramům kofeinu, což je přibližně 200 gramů kávy. Že je to hodně? Ano, i sami vědci říkají, že jsou zapotřebí další studie, aby se potvrdilo, jaké množství kávy je stále zdraví prospěšné. Zároveň upozorňují, že kofein obsahují i jiné potraviny jako energetické nápoje, tyčinky, čaj, kola apod. Proto, pokud chcete sledovat kolik kofeinu do svého těla denně dostanete, můžete si to spočítat pomocí jednoduché online kalkulačky (Zdroj: omnicalculator.com). Při konzumaci kávy byste se měli držet hranice maximálně šesti šálků. Budete mít dobrý pocit z toho, že nevymažete potenciální přínos prvních pěti.

