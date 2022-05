Kolik kroků denně ujít ve 40, 50 a 60 letech? Abyste zhubli, stačí málo

Zhubnout se dá v každém věku, stačí na to obyčejná chůze, která je tím nejpřirozenějším pohybem. A také nejlevnějším. Víte, kolik kroků byste měli denně ujít, abyste shodili přebytečná kila? Žádná závratná čísla nečekejte.

Chůze je také nejvhodnějším pohybem pro všechny, kteří trpí nadváhou. A skvělé je, že nic nestojí. Chodit můžete kdekoli a kdykoli a v kteroukoli roční dobu. A to je na tom to skvělé. Pokud chodíte pravidelně, děláte dobře a vydržte, jen tak se udržíte v kondici. Vy ostatní začněte přemýšlet o tom, že polehávání na gauči či vysedávání na židli zkrátí váš život o mnoho let.

Na srdce i proti stresu

Proč je chůze tak zdravá? Neničíte si při ní klouby, což hrozí při běhání s nadváhou, posilujete srdíčko, spálíte přebytečné kalorie, je prokázáno, že pravidelná chůze sníží i riziko vzniku onemocnění, jako jsou diabetes 2. typu nebo rakovina tlustého střeva, ale i demence. Prospějete i dolním končetinám, protože během chůze podpoříte oběh krve. A hlavně, budete se cítit svěží a nabití energií, v neposlední řadě totiž vyplavíte stres.

Půl hodina denně

Pokud jste se zalekli magického čísla 10 000 kroků denně, které hlásají všemožné mobilní aplikace, ale i nejrůznější odborníci, není čeho se bát. Poslední výzkumy ukazují, že tento údaj už není relevantní. Podle výzkumů, které byly provedeny, stačí u každé věkové skupiny jiný počet kroků. U lidí starších 60 let je hranice 6000 - 8000 kroků denně pro to, aby udělali něco pro své zdraví. Pokud je vám do 60 let, stačí vám něco kolem 8000 - 10 000 kroků denně, abyste stabilizovali svůj zdravotní stav. Studie z roku 2020 prokázaly, že ti, kteří chodí denně 8000 kroků, mají riziko úmrtí o 51% nižší než ti, kteří ujdou jen 4000 kroků za den. Rychlost chůze přitom není důležitá, mnohem podstatnější je, abyste se při chůzi cítili příjemně. Obecně platí chodit každý den, svižnější procházka by měla být minimálně půlhodinová. A chůzi zařazujte i do běžných činností během dne, místo výtahu choďte po schodech, pokud jezdíte hromadnou dopravou, vystupte o zastávku dříve a ten kousek cesty dojděte.

Pitný režim

Pokud trpíte obezitou a dodržíte výše uvedené počty kroků, jistě po pár týdnech pocítíte nejen úbytek tukové hmoty, budete se především cítit lépe. I lidé s nadváhou mohou sledovat změny na svém těle. Ruku v ruce s chůzí by však, pokud chcete skutečně zhubnout, měla být i jiná pohybová aktivita - začněte plavat, jezděte na kole, zkuste začít lehkými posilovacími cviky. Dodržujte pitný režim, vyhýbejte se cukru, sladkým nápojům, konzervovaným potravinám, uzeninám a polotovarům. Zvyšte příjem zeleniny a ovoce, zkuste bylinkové čaje. Nezapomeňte si pro chůzi vybrat kvalitní boty a nechoďte sami, ve dvou nebo ve skupině to vždycky jde lépe. A usmívejte se.



