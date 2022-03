Kolik kroků byste měli nachodit denně, abyste zlepšili zdraví: Vědci mají jasno

Chcete udělat něco zdravého pro své tělo, ale nevíte jak začít? Chůze je tím ideálním a nejpřirozenějším prostředkem. Kolik kroků denně byste měli nachodit? Je to skutečně oněch známých 10 000 kroků?

V dnešní době, kdy je u nás všeho dostatek, jsou zdravotní rizika výrazně vyšší než kdysi. Máte chuť na čokoládu nebo slaninu? Stačí zaběhnout do večerky. Pár kroků navíc se hodí, ale po následné konzumaci přijdou jaksi vniveč.

Jak jistě všichni dobře víme, chůze je zdravý způsob pohybu. Neprospěje nám pouze po fyzické stránce, ale též po té psychické. Taková procházka lesem... Řekněte sami, není to krásný balzám na duši?

Chůze je velmi zdravý pohyb, který může bez obav vykonávat naprostá většina z nás Zdroj: Profimedia.cz

10 000 kroků

Několik desetiletí slyšíme ze všech stran, že člověk by měl denně nachodit 10 tisíc kroků, že je to optimální množství pohybu pro naše tělesné schránky. Pokud se kroky převedou na kilometry, jde přibližně o 7 – 9 kilometrů. Z jakého důvodu se nastavila takováto hranice? Tehdy šlo i čistý marketingový tah. Japonská společnost Yamasa Clock and Instrument Company v roce 1964 v Tokiu, kde se tehdy odehrávaly olympijské hry, představila krokoměr s názvem „Manpo-kei“, což v překladu znamená 10 000 kroků. Proč zrovna takové číslo? Těžko říct. Každopádně se to ujalo a přetrvalo dodnes. Čerpali výrobci z nějakého výzkumu? Ne. Tohle kulaté číslo se jim asi líbilo, tak ho jednoduše použili. Přestože šlo o náhodný údaj, lidé se ho drží dodnes. Vlastně se dá říct, že jedině dobře, protože lidé postupně přišli na to, že i chůze může být pro člověka nenáročná a dostačující sportovní aktivita.

Tak kolik?

Za dlouhá léta bylo zjištěno, že pro zdravý styl života je dostačující cca 6000 – 7000 kroků denně. Nepochybně záleží i na věku jedince. Pro seniory by mělo být optimální číslo okolo 4500 kroků denně, přičemž nějaký ten krok navíc jim neuškodí, naopak. Při redukci váhy je vyšší počet kroků jen k užitku.

Chození je zdravé pro všechny generace. Zdroj: MelashaCat / Shutterstock.com

Chůze a naše tělo

Jestli si navyknete chodit každý den alespoň těch 6000 kroků, na svém těle, ale i na své psychice to rozhodně poznáte, protože chůze je součástí elementární psychofyzické hygieny. Co všechno pravidelná chůze ovlivňuje?

udržení ideální tělesné hmotnosti

snižuje se riziko onemocnění cév a srdce

u starších lidí zabrání demenci nebo oddálí projevy této nemoci

snižuje riziko vzniku diabetu druhého typu

podporuje krevní oběh, tím pádem například omezuje poruchy žil dolních končetin

příjem vitamínu D, který je pro nás nesmírně důležitý (pokud nechodíte na trenažeru doma)

zvyšuje okysličení všech buněk v těle, budete mít více energie

prevence plochých nohou

snižuje nadváhu

zlepšuje kvalitu spánku

A pamatujte, že každý krok se počítá!

Zdroje: www.plnezdravi.cz, www.prozeny.cz, www.mojezdravi.cz