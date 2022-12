Denní počet kroků souvisí s dlouhověkostí, tvrdí vědci

Kolik kroků denně musíte ujít pro optimální zdravotní efekt? Odborníci potvrzují, že chůze je lék na dlouhověkost, protože značně podporuje nejen fyzické, ale i psychické zdraví.

To, že je aktivní pohyb pro zdraví celého organismu nezbytně důležitý, je nezpochybnitelné. Nejde jen o vyloženě sportovní aktivity, velice prospěšná je i svižná chůze. Jaké je ale optimální množství kroků, které musíme ujít každý den, aby byl efekt co možná největší? Je to opravdu těch často doporučovaných 10 000 kroků, anebo to může být i jinak?

Jaký má chůze vliv na naše zdraví? Více vám poví MUDr. David Frej ve videu:

Více pohybu rovná se nižší úmrtnost

Pokud si chcete utužit své zdraví a začít se pravidelně hýbat, zvolte chůzi. Jedná se o nejideálnější a nejpřirozenější pohyb. Zatímco mnohé studie prokázaly souvislost mezi počtem ušlých kroků a úmrtností, významnou spojitost mezi rychlostí chůze a úmrtností neprokázaly.

Pokud si chcete utužit své zdraví a začít se pravidelně hýbat, zvolte chůzi. Zdroj: shutterstock.com

V závěrech vědeckých studií se však došlo k tomu, že u skupiny lidí, která ušla 8 tisíc a více kroků denně, byla úmrtnost za zkoumané období zhruba jedenáctkrát nižší než u těch, co každý den nachodili méně než 4 000 kroků.

Stejně tomu bylo i v případě, že účastníci nachodili denně i více než 10 tisíc kroků. U těch bylo riziko nižší dokonce o 65 %. Nemusíte tedy denně nachodit určitý počet kroků, ale platí, že čím více jich uděláte, tím více prospějete svému tělu.

Co vše může pravidelná chůze ovlivnit

Nejenže si vybudujete mnohem silnější svalstvo, ale budete mít i lepší rozsah pohybu a flexibilitu. Stejně tak výborným způsobem budete trénovat rovnováhu, uvolníte ztuhlost kloubů a podpoříte proudění krve. Stejně tak upevníte své zdraví pravidelným dýcháním a ve výsledku budete mít i dobrou náladu a kvalitní spánek. Chůze může také pomoci zlepšit nebo předcházet zdravotním problémům, jako jsou osteoporóza a obezita.

Také pravidelné plavání patří k nejzdravějším pohybovým aktivitám. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Vsaďte na pravidelný pohyb

Nemusíte se omezovat konkrétním počtem kroků, hlavně choďte každý den. Díky tomu značně podpoříte celkovou fyzickou aktivitu a budete méně nezdravě sedět. Každý týden byste měli věnovat pohybu minimálně 150 minut, ideálně až 300 minut mírnému pohybu. Anebo 75 až 150 minut velmi náročné aerobní fyzické aktivitě. Můžete je samozřejmě i kombinovat. Provádějte hlavně aktivity na posílení svalstva při mírné až větší intenzitě, které zapojují všechny velké svalové partie, stejně jako chůze.

Zdroje: www.wave.rozhlas.cz, www.cs.seolearnbd.com, www.fitnessrevolution.cz