Kolik kroků denně, abyste hubli? Je to jinak, než všichni tvrdí

Chcete zhubnout a říkáte si, kolik kroků mám ujít denně, abych dosáhl očekávaného výsledku a nadbytečná kila mizela? Nejde sice o rychlé hubnutí, ale o zdravé shazování kil, takže se vyhnete nepříjemnému jojo efektu.

Držte se pravidla, že se dá prochodit ke štíhlé postavě. Jen je potřeba tuto činnost začlenit do vaší pravidelné životosprávy. Chůze je podle vědců zdravý a nejpřirozenější pohyb, tak začněte chodit nejlépe každý den.

Kolik kroků deně je ideálních?

Přestože dnes mnohé aplikace udávají vyšší číslo, pokud jste začátečníky, začněte klidně s 3000 kroky za den. Pokud se časem zlepšíte, jenom lépe! Dbejte vždy na pohodlnou a vhodnou obuv, v níž si nebudete ničit chodidla a celou páteř.

Vyhledávejte více příležitostí k pěší chůzi a ujděte si pár zastávek bez MHD či choďte pěšky i na jezdících schodech a vynechte výtah. Postupně byste měli své cíle zvyšovat a dostat se k doporučenému číslu, tedy 10 000 kroků a více za den. Uvidíte, že chůze je skvělá, a navíc se jedná o perfektní doplněk k hubnutí. Pravidelná chůze vám pomůže udržet se v dobré kondici a mít stále dobrou náladu.

Proč je udávána jako denní taxa zrovna 10 tisíc kroků

V průměru je udávaných 10 000 kroků, tedy asi tak 7 km, které by se měly ujít za 1 hodinu a 30 minut. Tělo by mělo spálit zhruba 450 kcal. Vše se však odvíjí od dalších možných faktorů, jako například vaše kondice, terén či zvolené tempo.

Zvyšujte si kondici

Nic se nemá přepálit, a proto začněte na uvedených 3000 krocích, které budete pravidelně zvyšovat. Ale až od 6 tisíc kroků za den se dá váš životní styl považovat za aktivní. Pokud tedy nemáte sedavé zaměstnání, máte značnou výhodu a večer už nemusíte jít splnit scházející počet kroků na procházku.

Myslete na správné držení těla

Aby vaše chůze byla pro hubnutí i vaše tělo co nejpřínosnější, je důležité mít správný vzpřímený postoj. Vždy by měl být zpevněný střed těla a nikdy byste neměli mít vypouklé břicho, ohnutá záda a nepřirozeně vystrčené pozadí. Myslete také na pravidelný dech a intenzivní tempo.

Nenechte se odradit nevlídným počasím

Chůze by se vám měla stát pravidelnou zálibou, od níž by vás nemělo jen tak něco odradit, a to ani špatné počasí. Dnešní trh má v nabídce dostatek sportovního oblečení a další výbavy, která vás ochrání v jakýchkoliv podmínkách. Vždy dbejte na dostatek vhodného oblečení a příhodnou obuv.

Vyhněte se sladkostem

Jistě víte, že pokud chcete zhubnout, měli byste se vyhnout tučným, sladkým a moučným pokrmům. Upřednostněte dostatek zeleniny a ovoce. Obvyklé porce, které si dáváte na talíř, snižte o 25 % a dodržujte správně pitný režim.

