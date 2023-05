Kolik kroků denně: Je to jinak ve dvaceti a jinak po padesátce?

Spadáte do kategorie jedinců po 50 a nechcete vést líný život? Pokud se vám nechce do posilovny, zkuste chůzi, která vám možná prospěje mnohem víc. Kolik kroků byste měli ujít denně ůpo padesátce, abyste nepřišli o normální kondici?

Již dlouho se ví, že chůze je lék na dlouhověkost, jelikož podporuje napomáhá nejen fyzickému, ale i psychickému zdraví. Aktivní pohyb je pro zdraví celého organismu nepostradatelný, ale každý z nás holduje s chutí jinému. Pokud tedy nemáte žádnou sportovní aktivitu, vsaďte na pravidelnou svižnou chůzi, která se dá nejlépe zařadit do běžného života. Jaké je v tomto věku optimální množství kroků, které byste měli za den udělat?

Jak se dostat po padesátce do formy, se dozvíte z následujícího videa:

10 tisíc kroků - fakta, nebo mýtus?

V souvislosti se zdravým životním stylem se často objevuje tvrzení, že ke zdravému životnímu stylu patří denní dávka nejméně 10 tisíc kroků. Musíme je opravdu ujít každý den, aby byl efekt co nejlepší? Nebo to může být i jinak? Počet kroků se může lišit nejen v závislosti na věku, ale i dle aktuální úrovně kondice a daných cílů v oblasti zdraví. Ale vězte, že každý pohyb se počítá k dobru a k dosažení vyššího věku!

V souvislosti se zdravým životním stylem se často objevuje tvrzení, že ke zdravému životnímu stylu patří denní dávka nejméně 10 tisíc kroků Zdroj: Profimedia

Po padesátce se vylaďují jinak hormony

V padesáti se nemusíte cítit jako před odchodem do důchodu. Stačí se udržovat v kondici. Dochází však k hormonálním změnám, a proto byste se o sebe měli více starat. Platí to nejen pro ženy, ale i pro muže. Dochází ke změně bazálního metabolismu, který se snižuje, a tělo tak spaluje mnohem pomaleji. Pokud tedy nechcete přibírat, přidejte na pohybu a uberte v jídle. Dvacetiletí jsou na tom lépe, jejich metabolismus je totiž rychlejší.

Je tedy 10 000 kroků moc?

Je jedno, jestli je vám 20 nebo 50, ale věřte, že 10 tisíc kroků za den není zas tak vysoká meta. V podstatě je tato dávka úměrná a přínosná pro obě věkové kategorie. Vždy je nutné znát svůj zdravotní stav a možnosti.

Chůzi si můžete naordinovat pro dosažení svého cíle nejen jako vědomou rychlou procházku, ale využijte někdy možnost vyměnit MHD či auto za vlastní nohy. Budete překvapeni, jak vám počet kroků naskočí. Možná půjde časem o celoživotní změnu a nakonec budete vyhledávat i další možné kroky navíc. Deset tisíc kroků představuje zhruba 7,62 kilometru.

Jsou mnohdy jedinci, kteří ve vyšším věku v pohodě „překrokují“ mladší generaci. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Množství kroků dle věku

Přestože nelze v jednotlivých věkových skupinách zohledňovat všechny možnosti jako je například pracovní a rodinné vytížení, volný čas a zdravotní stav, dá se říct, že padesátníci jsou ve stejné skupině jako dvacátníci. Že se vám to zdá nefér? Jsou mnohdy jedinci, kteří ve vyšším věku v pohodě „překrokují“ mladší generaci. Vždy je to o celkové kondici každého jedince a platí to pro obě pohlaví. Vždy se proto věnujte pomalému a plynulému zvyšování vlastního výkonu, a to setrvale.

Kolik kroků je tedy ideál?

Pokud s chůzí začínáte, zkuste tak 3000 kroků během jednoho dne. Postupně počet zvyšujte a jistě brzy dosáhnete stanoveného cíle. Nikdy neopomeňte správný výběr obuvi, aby netrpěla vaše páteř. Pravidelná chůze vám pomůže udržet se nejen v dobré kondici po dlouhou dobu, ale zlepší se vám nálada a jistě se zbavíte i nadbytečných kil.

Zdroje: www.pozitivni-zpravy.cz, www.stoplusjednicka.cz, www.nejfit.cz