Kolik kroků denně ujít, abyste zhubli: Fígl je v něčem jiném, než čekáte

Chodíte často a hodně? Kolik kroků denně ujdete? Je to však dost na zhubnutí, dobrou kondici či prevenci onemocnění? Jak docílit ideálních 10 000 kroků? Jak dlouho a jak rychle denně chodit? Spousta otázek a odpovědi se různí.

Zdroje: www.aazdravi.cz, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, www.healthline.com, fitnessrevolution.cz

Kolik kroků je hodně a kolik málo?

Chůze patří k nejzákladnějšímu pohybu, který nás provází každý den celý život už zhruba od jednoho roku života. Kolik kroků každý z nás denně ujde, je velice individuální a velmi to souvisí se zaměstnáním, kde trávíme většinu dne. Nicméně každý krůček se počítá a co nezvládnete během pracovní doby, to můžete dohnat po ní. Kolik kroků bychom měli denně ujít?

Počet kroků, které bychom měli za den ideálně ujít, se liší podle věku, pohlaví i našeho jídelníčku. Obyčejně se můžete setkat s tvrzením, že 10 000 kroků je nutných k redukci váhy a dobré kondičce, ale i to je čistě individuální. Abyste mohli udělat ve svém životním stylu smysluplné změny, musíte napřed vědět, kolik kroků ujdete zhruba denně. Nicméně 10 000 zůstává standardem, kterého se budete snažit dosáhnout.

Každá procházka nebo vyšlapané schody se počítají. Zdroj: cctm / Shutterstock.com

S počítáním kroků pomáhají hodinky i telefony

S počítáním kroků vám pomohou chytré hodinky nebo telefon a může jít i o docela obyčejné a levné náramky, které nestojí víc než několik stovek. Nejde o velkou investici a bohatě vám postačí starší modely hodinek či náramků, které uvádějí jen čas, datum, kroky a vzdálenost. I velmi jednoduché modely dokáží sledovat délku a kvalitu spánku, které jsou při redukci váhy také nezbytné.

Hodinky, náramky i telefony budou počítat kroky za vás. Zdroj: Shutterstock.com

Jak trénovat a krokovat denně?

Pokud máte čím měřit, pak zjistěte, kolik kroků průměrně ujdete. Odpíchněte se od svého průměru a pomalu zkuste dosáhnout pomyslného ideálu 10 000 kroků. Pokud je váš průměr menší než 5 000 kroků, snažte se v následujících týdnech zvýšit počet kroků o 250 až 500 kroků. Nespěchejte a každý den ujděte o trošku víc. Každá troška do mlýna se počítá, stejně tak jako všechny kroky navíc.

Důležitá je pravidelnost

Jestliže jste aktivnější a průměrně ujdete více než 5 000, patrně jste také v o něco lepší kondici, a proto byste mohli zvyšovat počet kroků o něco rychleji. Doporučuje se 500 až 1 000 kroků denně. Opět je vždy vhodnější pozvolný, pomalý nárůst. Nechcete se zhuntovat a druhý dne se nemoci pohnout. Pozvolné navyšování by vás mělo bavit, být výzvou a dosažitelným cílem. Důležitá je také pravidelnost. Pěstujete své tělo a kondici, bojujete proti nemocem i stárnutí každodenním pohybem, to je silná motivace.

Právě pravidelnost je klíčem k hubnutí a lepší kondici. Nemusíte docílit ani 10 000 kroků, ale již malé pravidelné změny se odrazí na vaší postavě.

Pokud chcete docílit 10 000 kroků a více, jde už o sport a dá vám to docela zabrat. Zdroj: Monkey Business Images / Shutterstock.com

Každý krok navíc vám pomáhá s hubnutím

Už po cestě k cíli, tedy 10 000 krokům denně, si jistě všimnete úbytku na váze, pokud však nezvýšíte přísun kalorií a zůstanete u svého obvyklého jídelníčku. Chcete-li si stanovit i vyšší metu, zacilte na 15 000 kroků denně. Podle studie „Čas strávený vsedě souvisí s obvodem pasu a rizikem kardiovaskulárních onemocnění“ publikované v Mezinárodním časopise o obezitě v roce 2017 je 15 000 kroků denně hodnotou, která snižuje riziko metabolického syndromu, tedy kombinace obezity, diabetu a kardiovaskulárních onemocnění.

Důležité jsou i rychlost a čas

Na téma vlivu chůze na hubnutí probíhaly vědecké studie. Sledované ženy po půl roce každodenní rychlé chůze zhubly v průměru o 10 % své původní váhy. Fígl je v tom, že sledované ženy pozvolna navyšovaly délku chůze tak, aby dosáhly co nejrychlejší a maximálního možného počtu kroků za 1 hodinu. V jiné skupině téže studie se účastnice věnovaly chůzi méně než 30 minut denně a zaznamenaly minimální snížení hmotnosti, anebo vůbec žádné. Z toho vyplývá, že čas strávený chůzí a rychlost chůze jsou nejspíš přímo úměrné ztrátě hmotnosti.